Si era laureata da poco ed ha deciso di partecipare a Bake Off Italia, si classifica al secondo posto: non immaginereste mai con chi lavora oggi.

Alla fine è proprio vero: Bake Off è uno di quei programmi che ti cambia completamente e letteralmente la vita. Ne abbiamo avuto prova nel corso di queste lunghe settimane, quando vi abbiamo raccontato che fine hanno fatto oggi i suoi ex vincitori, ma anche tutti coloro che sono riusciti a guadagnarsi il podio. E ne abbiamo avuto la conferma cercando informazioni sulla seconda classificata della sesta stagione del programma.

Entrata a far parte della ‘brigata’ di Bake Off a 22 anni ed appena laureata, la giovanissima aveva deciso di partecipare al talent per mettere in pratica la sua passione per i dolci. E, sin da subito, era riuscita a conquistare l’attenzione di tutti ed anche quella di giudici. Perché, sì, era giovanissima, ma il suo talento era davvero impressionante. Cosa sappiamo,però, adesso su di lei? Appurato che la vittoria non è arrivata per un pelo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ebbene. Vi anticipiamo che non immaginereste mai con chi lavora oggi.

Prima di Bake Off si era laureata da poco, sapete cosa fa oggi? Lavora proprio per lui

Concorrente di Bake Off Italia 6 e sua seconda classificata, la giovanissima romana ha deciso di partecipare al programma di Real Time qualche mese dopo essersi laureata. Ed immediatamente ha conquistato tutti. Stiamo parlando proprio di lei: la giovanissima Irene Tolomei.

Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ebbene. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che dopo il secondo posto nel talent, la vita di Irene sia letteralmente cambiata. Non soltanto, da quanto si legge dalla sua bio social, nel 2021 è stata la vincitrice del titolo ‘emergente pastry’ e, nel 2019, ha partecipato al ‘chococake award’, ma ad oggi lavora anche per un importantissimo e amatissimo chef. Chi? Semplice: Antonino Cannavacciuolo! Sul suo canale social, infatti, si legge che la giovane Tolomei lavori presso Villa Crespi.

Insomma, dopo Bake Off, Irene ha ricevuto tantissime soddisfazioni. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete d’accordo con noi?