Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian: ora parla Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione e braccio destro di Maria De Filippi.

È stata una delle “scelte” più discusse della storia di Uomini e Donne. Si, perché Andrea Nicole e Ciprian si sono visti al di fuori delle telecamere, trascorrendo una notte insieme e, quindi, decidendo di lasciare la trasmissione. Un comportamento che ha fatto storcere il naso a molti, in primis agli opinionisti Gianni e Tina, che hanno attaccato duramente la coppia. Ma cosa ne pensa Raffaella Mennoia?

Il braccio destro di Maria De Filippi è molto legata alla tronista, alla quale ha dedicato anche un post sui social un po’ di tempo fa, augurandole di trovare la persona giusta che potesse renderla felice. Scopriamo le sue parole in merito a questa turbolenta vicenda.

LEGGI ANCHE —->“Usciamo dal programma”, la coppia dice addio a Uomini e Donne: commozione in studio

Uomini e Donne, cosa ne pensa Raffaella Mennoia della “scelta” di Andrea Nicole? Parole inaspettate

Andrea Nicole e Ciprian sono ufficialmente una coppia! Nonostante la violazione del regolamento e lo scetticismo di molti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono mostrati sui social proprio poche ore fa, definendosi super felici di potersi finalmente vivere. La modalità della loro uscita dal programma non è piaciuta a molti, ma cosa ne pensa Raffaella Mennoia?

Intervistata da Oggi, la storia autrice del programma si è espressa su quanto accaduto, mostrandosi piuttosto comprensiva: “Direi che il programma ha assolto il suo compito visto che tra i due è scoppiato l’amore. Detto questo, se si partecipa a una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia, contravvenendo alle regole imposte dal format.” Su Andrea Nicole: “Ho intuito le sue paure e le sue fragilità. Non posso non tener conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere, tentare di superare.”

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, chi è Bernarda: età, cognome e curiosità sulla dama del trono Over

Raffaella conclude spiegando che bastava che la tronista avvertisse la redazione e nessun polverone si sarebbe alzato. E voi, siete d’accordo con le parole della Mennoia?