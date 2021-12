Uomini e Donne, arriva la notizia tanto attesa: Roberta ha scelto, ecco chi tra Luca e Samuele

Uomini e Donne, arriva la notizia tanto attesa: Roberta ha scelto uno tra Luca e Samuele, ecco chi è il fortunato.

Manca poco al consueto stop natalizio di Uomini e Donne. Prima, però, c’è una meravigliosa sorpresa per i telespettatori della trasmissione di Canale 5: Roberta Giusti ha fatto la sua scelta!

Nell’ultima registrazione, infatti, la tronista aveva annunciato che avrebbe scelto a breve e così è stato. La 21 enne ha deciso con chi tra Luca e Samuele iniziare una storia fuori dal programma. Se non temete spoiler e volete scoprire chi è il fortunato, siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, la tronista Roberta ha scelto: chi tra Luca e Samuele?

È arrivato il giorno tanto atteso: oggi, giovedì 16 dicembre 2021, è stata registrata la scelta di Roberta. Dopo una lunga indecisione tra due corteggiatori, Luca e Samuele, la tronista è arrivata ad una decisione. Chi tra i due ha avuto la meglio?

Come riporta la sempre informata pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, la scelta di Roberta è Samuele Carniani! Una scelta che ha tenuto sulle spine il pubblico, poiché fino alla fine la tronista ha dimostrato di provare un forte interesse per entrambi i suoi pretendenti. Ma, alla fine, è Samuele l’uomo con cui vuole uscire dal programma. Come avrà reagito Luca? Al momento non si conoscono i dettagli della registrazione, ma possiamo immaginare che la delusione per il corteggiatore romano sarà tanta.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della scelta. Ricordiamo che tra la registrazione della puntata e la messa in onda trascorrono circa dieci giorni…riusciremo a vedere la scelta prima della pausa natalizia? Noi ci auguriamo di si! E voi, cosa ne pensate di questa anticipazione: siete felici o preferivate Roberta con Luca?