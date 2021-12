Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 18 Dicembre: nello studio televisivo ci saranno tantissimi volti nuovi, sono super amati!

Una nuova puntata di Verissimo è pronta ad essere trasmessa su Canale 5. E, soprattutto, è pronta a regalare delle vere e proprie emozioni al suo amatissimo pubblico italiano. Così come le altre puntate precedenti, anche quella che inizierà tra qualche ora sarà una puntata ricca di ospiti, di racconti inediti e di tantissime rivelazioni emozionanti.

A distanza di una settimana dallo scorso appuntamento davvero imperdibile, Silvia Toffanin è pronta ad essere la colonna portante di qualcosa davvero di unico. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, non soltanto ci saranno tantissimi ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Cologno Monzese, ma alcuni di essere saranno del tutto inediti. Cosa vuol dire? La risposta è davvero semplicissima: saranno ospiti di Verissimo e di Silvia Toffanin per la prima volta in assoluto! Ognuno di loro, quindi, inaugurerà la loro presenza nello studio con dei racconti e delle interviste davvero inedite. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ed, in particolare, quali sono le anticipazioni di oggi, Sabato18 Dicembre? Ci pensiamo immediatamente.

Anticipazioni della puntata di Verissimo del 18 Dicembre: da non credere!

Se non avete preso impegni per questo Sabato pomeriggio, vi consigliamo una bellezza tazza di cioccolata calda, un caldo pleid e Verissimo su Canale 5. Da quanto si apprende dalle anticipazioni di oggi, Sabato 18 Dicembre, infatti, sembrerebbe che gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Cologno Monzese saranno tutti eccezionali.

Siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ebbene. Proseguite nella lettura: ci aspetta una puntata davvero choc.

Partiamo proprio da loro: i Me contro Te. Amatissimi dai più piccoli, ma anche dai più grandi, la coppia più famosa di Youtube sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin. Avranno qualche annuncio da farci?;

Per la prima volta in assoluta, c’è lui: Alessandro Borghi! Attore famosissimo ed super amato, parlerà del nuovo film di cui è protagonista indiscusso;

Insieme ad Alessandro Borghi, ci sarà anche lei: la splendida Jasmine Trinca;

Luciana Littizzetto: vi avevamo detto che sarebbe stata una puntata ricca di ‘prime volte’. E la mitica conduttrice e comica rientra pienamente in questi;

Valentina Ferragni: la sorella di Chiara sarà ospite della prima puntata. E, da quanto si legge, sembrerebbe che riceverà una sorpresa davvero speciale;

Fabio Volo: attore e scrittore, presenterà il suo nuovo libro.

Insomma, ci aspetta una puntata davvero incredibile, non credete?