È appena entrata nella casa del GF Vip: la ricordate a Ciao Darwin? Bellissima durante la sfilata.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda ieri sera, venerdì 17 dicembre, su Canale 5. Una puntata in cui è successo di tutto, dal confronto di Alex Belli e Soleil Sorge all’uscita dal gioco di Aldo Montano, che ha deciso di lasciare la casa. Ma se qualcuno esce, altri entrano! Ben tre nuovi vipponi hanno varcato la porta rossa, tra cui lei, Federica Calemme.

La bellissima napoletana ha tutta l’aria di essere un peperino e non vediamo l’ora di scoprire come si inserirà nelle dinamiche della. Nel frattempo, facciamo un tuffo nel passato: la ricordate quando ha incantato i telespettatori di Ciao Darwin?

Federica Calemme è una nuova concorrente del GF Vip: eccola a Ciao Darwin

Federica Calemme è una nuova ‘vippona’ del GF Vip 5. La napoletana è a tutti gli effetti una concorrente del reality show di Canale 5. Entrata nella casa ieri sera, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà e se la napoletana metterà zizzania tra le coppie della casa. Nel frattempo scopriamo qualcosa in più su di lei. Federica ha vestito i panni di Professoressa ne L’eredità per circa un anno, ma era già apparsa in tv. Oltre a Miss Italia, la Calemme ha partecipato a Ciao Darwin!

In quale categoria è apparsa? Non è difficile indovinare: in quella dei Belli, che si è sfidata con quella dei Brutti. Nel corso della serata, Federica è stata anche protagonista del defilé, durante il quale ha ipnotizzato tutti con la sua bellezza. Ecco alcuni scatti di quella serata, che potrete trovare sul canale ufficiale di Instagram della nuova gieffina:

E voi, avete seguito la puntata di ieri della trasmissione di Canale 5? Cosa pensate delle news entry? Oltre a Federica, hanno fatto il loro ingresso Eva Grimaldi e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano.