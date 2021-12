Aspettano il loro secondo figlio: gioia immensa per una delle coppie più amate; l’indiscrezione fa impazzire i fan.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma l’indiscrezione è di quelle importanti: una delle coppie più unite ed affiatate del momento è in attesa del secondo bebè! Una gioia immensa per i due innamorati, diventati genitori della loro primogenita nell’agosto del 2020.

Secondo quanto rivelato da un famoso magazine, il secondo figlio della coppia arriverà il prossimo anno. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima notizia!

LEGGI ANCHE —>La casa di carta, è incinta! L’annuncio è arrivato sui social: che sorpresa!

Secondo figlio in arrivo per l’amatissima coppia: l’indiscrezione fa sognare

Dopo la nascita di Lyla Maria, il 10 agosto del 2020, sta per arrivare un nuovo bambino per la meravigliosa coppia! È il magazine People ad anticiparlo in esclusiva, anche se non sono ancora arrivate conferme dai diretti interessati. Di chi parliamo?

Di Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, pronti a diventare genitori bis! Si tratta , come abbiamo detto, del secondo figlio per la coppia, ma del terzo dell’attore, già papà di Jack, nato dalla lunga relazione con l’attrice Anna Faris, a cui è stato legato dal 2009 al 2018.Una gioia immensa per la coppia e, ovviamente, anche per Arnold Schwarzenegger, padre di Katherine, che diventerà nonno per la seconda volta.

Proprio qualche giorno fa, Chris ha dedicato un dolcissimo post alla moglie, in occasione del compleanno: “Semplicemente non riuscirei a immaginare quanto sarei perso senza di te. Sono così grata per l’armonia che continuamente porti alla nostra famiglia!”. Una famiglia che sta per allargarsi!

LEGGI ANCHE ——>Si allarga la famiglia di Grey’s Anatomy: l’attrice è diventata mamma due mesi fa, solo adesso arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, “Sei il mio sogno più bello”: la corteggiatrice ed ex scelta è diventata mamma, è nata Alycia!

La star di Hollywood e Katherine sono convolati a nozze l’8 giugno del 2019 e il 10 agosto del 2020 è nata la piccola Lyla Maria. Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire se Lyla avrà una sorellina o un fratellino. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa meravigliosa coppia!