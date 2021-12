Avete visto chi si è presentato nelle cucine di Masterchef? Incredibile sorpresa: è un ex volto di Uomini e Donne.

La gara culinaria più scoppiettante della televisione è finalmente tornata! Le selezioni di Masterchef sono iniziate e tra i concorrenti e aspiranti chef c’è un ex volto noto di Uomini e Donne.

Masterchef 11 è iniziato e i suoi giudici sono pronti a giudicare i piatti dei concorrenti. Riconfermata la fortunata triade composta dagli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Come ogni inizio stagione, viene fatta la selezione iniziale e dove i concorrenti portano davanti ai giudici il loro piatto fortunato. Durante la seconda puntata della messa in onda, arriva un concorrente che è un’ex volto di Uomini e Donne, oltre ad essere il fidanzato di una nota influencer.

Ex volto di Uomini e Donne si presenta a Masterchef

Il ragazzo arriva davanti ai giudici con un piatto che gli ricorda la nonna e le sue radici, infatti, il ragazzo è nato in Argentina e successivamente si è trasferito da piccolo a Formentera. Si tratta di Federico Chimirri, ex volto di Uomini e Donne durante il trono di Nilufar Addati, e attuale fidanzato di Giulia Cavaglia, anche lei volto noto del dating show. Federico Chimirri, mentre era intento a ultimare il suo piatto, racconta ai giudici qualcosa di sé. L’Italia è entrata nella sua vita dopo che ha avuto suo figlio di 5 anni con una ragazza italiana, e si è trasferito a Milano.

Nella sua bio di Instagram Chimirri si presenta come un DJ, ma la sua passione per la cucina è evidente. Questo amore gli è stato trasmesso dal padre, che ha un ristorante. Federico Chimirri, infatti, spiega come la sua decisione di venire a Masterchef è per il padre: “Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con tre figli e 200 euro in tasca”. Al momento della decisione, seppur con qualche difetto, i giudici apprezzano il piatto di Chimirri che si guadagna tutti e tre i si dei giudici. In particolare è stata apprezzata la sua voglia di arrivare e determinazione.

Ora non ci resta che aspettare di vedere come proseguiranno le selezioni di Masterchef e scoprire se Federico Chimirri entrerà ufficialmente a far parte della Masterclass.