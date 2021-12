Ha vestito i panni di Buzz in Mamma ho perso l’aereo, lo ricordate? Questa notizia non tutti la conoscono: è davvero incredibile.

Si avvicina il periodo natalizio. E questo, diciamoci la verità, vuol dire una cosa sola: Mamma ho perso l’aereo. Diventato un vero e proprio cult di queste feste, il film è uscito in tutte le sale nel 1991. Ed ancora adesso, come ben sapete, continua ad essere amatissimo. Non c’è nessuno che non conosce la storia del piccolo Kevin. E che, almeno una volta, non ha sperato che il bambino non venisse dimenticato in casa.

Nel corso della pellicola abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. A partire dal piccolo Kevin e sua mamma fino ai due ladri che tentano di tutto pur di entrare in casa McCastiller, sono davvero diversi i protagonisti che hanno reso unici la pellicola. E che ancora adesso continuano ad essere amati. Tra questi, è davvero impossibile dimenticarci di lui: Buzz McCastiller, fratello maggiore di Kevin. Ve lo ricordate? Ebbene: siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? C’è una notizia in particolare che, senza alcun dubbio, non tutti conoscono! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ricordate Buzz in Mamma ha perso l’aereo? Cosa abbiamo appena scoperto

Tra i tantissimi personaggi che si sono alternati ed abbiamo avuto modo di conoscere nel film ‘Mamma ho perso l’aereo’, il giovanissimo Buzz è tra quelli che lasciato un segno nel cuore di tutti gli spettatori della pellicola. Ad oggi, infatti, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto e come sia cambiata la sua vita dopo il successo riscontrato. Ebbene. Procediamo con ordine. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la vita del buon Devin Ratray non è affatto cambiata. Dopo Mamma ha perso l’aereo, infatti, ha continuato a praticare la professione di attore. Ed ha preso parte anche a tante altre serie tv e film di successo.

Quello che, però, in pochi sanno è che, molto presto, il buon Ratray ritornerà a vestire i panni di Buzz McCastiller! A quanto pare, infatti, è stato annunciato l’ultimo capitolo del film, intitolato ‘Home sweet home alone: mamma ho perso l’aereo, e il simpaticissimo Devin ricoprirà nuovamente il ruolo del fratello maggiore di Kevin. Al momento, sia chiaro, non abbiamo ulteriori informazioni. L’annuncio del cameo, però, ha lasciato tutti senza parole.

Lui è Devin a distanza di anni da Mamma ha perso l’aereo. È sempre identico, no?