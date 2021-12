Clamorosa assenza al GF Vip: non era presente in puntata, l’avete notato? Ecco cosa è successo durante la diretta di ieri, venerdì 17 dicembre.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip andata in onda ieri, venerdì 17 dicembre 2021. Una puntata durante la quale è accaduto di tutto, dal confronto tra Alex Belli e Soleil all’abbandono di Aldo Montano, che ha deciso di tornare dalla sua famiglia, lasciando il gioco. Un’assenza che peserà tanto in casa, ma, a proposito di assenza, avete notato qualcosa di strano in studio?

In studio, tra gli ex concorrenti, mancava qualcuno. E il motivo è stato rivelato su Instagram. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, clamorosa assenza in puntata: avete notato chi mancava in studio?

Emozioni a non finire nella puntata di ieri del GF Vip. Una puntata che ha regalato un brutto colpo ai telespettatori del reality: Aldo Montano ha deciso di abbandonare il gioco. Il campione olimpico lo ha comunicato proprio ieri sera, in studio, dove è arrivato insieme agli altri vip che dovevano ancore far sapere la propria scelta. Chi ha deciso di restare è invece Jessica Selassié, la più grande delle Princess. Avete notato qualcosa di strano quando la ragazza è arrivata in studio?

Ebbene sì, la sorella Clarissa non era presente in studio! Ed è per questo motivo che non è stata inquadrata, né le è stato dato modo di salutare Jessica al suo arrivo in studio. Cosa si nasconde dietro la sua assenza? A spiegare tutto è stata proprio Clarissa in una story, pubblicata su Instagram poco prima della puntata. La ragazza è entrata in contatto con una persona positiva al Covid e, quindi, non sarà presente in puntata per tutta la durata della quarantena necessaria:

Nel messaggio, Clarissa spiega che anche altri concorrenti eliminati non erano presenti in studio per lo stesso motivo. Non possiamo che augurare a tutti di tornare presto in trasmissione! E voi, avevate notato la loro assenza?