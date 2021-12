Dimenticare la dolcissima Mary Poppins è davvero impossibile, ma com’è diventata oggi? Le sue recentissime foto sono incredibili: sempre incantevole!

Un nome, una leggenda! Stiamo parlando proprio di lei: la dolcissima Mary Poppins! Protagonista indiscussa dell’omonimo film del 1965, la simpatica tata è uno di quei personaggi che, ancora adesso, continuano ad essere ricordati con immenso affetto.

Leggi anche –> Attrice e modella di successo degli anni 80-90, che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita lontano dai riflettori

Interpretata dalla magnifica Julie Andrews, Mary Poppins non era altro che la magica tata di due bambini ‘pestiferi’, che coi loro caratteri e atteggiamenti erano soliti far scappare tutti coloro che venivano assunti per accudirli e fare loro compagnia. È proprio con la bellissima Poppins che, però, i due piccoli cambiano atteggiamento. E molto presto si affezionano a lei. Insomma, una storia davvero incredibile. E che, sin da subito, ha appassionato tutti. E continua a farlo ancora adesso. Il film, uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1965, ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed anche oggi, a distanza di poco meno di 50 anni dalla sua uscita, continua ad essere un vero e proprio cult del cinema. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi la sua protagonista principale? Siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti recentissimi di Julie Andrews. Vi assicuriamo: è sempre incantevole!

Leggi anche –> Laureata da poco partecipa, a Bake Off e si classifica al secondo posto: non immaginereste mai con chi lavora oggi

Com’è diventata oggi la bella Mary Poppins? È impressionante

Quante volte vi è capitato di citare coi vostri figli ‘Mary Poppins’ oppure le sue canzoncine? Senza alcun dubbio, tantissime volte! Tratto dalla serie dell’omonimo romanzo, la pellicola è uscita nel 1965. E, sin da subito, ha riscosso un successo davvero impressionante. Sarà per la ‘tematica’ affrontata, sarà per il mix di ‘magia’ ed avventura, fatto sta che il film continua ad essere amatissimo.

Leggi anche –> Ha vestito i panni della mitica Pippi Calzelunghe: com’è cambiata e cosa fa oggi l’attrice? Colpo di scena

Cosa sappiamo, però, adesso sui suoi protagonisti? A vestire i panni di Mary Poppins, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la bellissima Julie Andrews. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi esattamente 56 anni dall’uscita del film, ma com’è? Appurato che, dopo il film, la bella Andrews ha cavalcato ancora di più l’onda del successo, possiamo assicurarvi che non è affatto cambiata nel corso degli anni. E che, ancora adesso, continua a mantenere quei tratti dolcissimi. Siete curiosi di vederla anche voi? Eccola qui:

Questa è una foto del 2019. Da come si può chiaramente vedere, quindi, la Mary Poppins dell’omonimo film è sempre bellissima. Siete d’accordo?