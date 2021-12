“È stato avvilente”: Stefano De Martino ricorda l’aspetto ‘difficile’ del periodo accanto a Belen

Alle prese con i preparativi del suo nuovo show su Rai 2, Stefano De Martino ha rivelato a Repubblica la difficoltà della storia con Belen.

Sempre più lanciato nel mondo della conduzione, Stefano De Martino sta per tornare con uno show su Rai 2 in seconda serata a fine dicembre. Lo spettacolo, di cui è anche autore, è intitolato “Bar Stella”.

E’ così che si chiamava il bar di suo nonno a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, sua città natale. Un ricordo indelebile nel cuore del ballerino che, avendo la danza nel sangue sin dalla nascita, proprio in quel locale ha iniziato a fare i suoi primi spettacoli.

Uno spettacolo che si ispirerà a Renzo Arbore, ha rivelato in un’intervista a Repubblica, e alla vecchia maniera di fare televisione. Insomma, nonostante sia stato un ballerino, Stefano sembra aver trovato la sua vera vocazione nel condurre i programmi e va detto che le doti di perfetto showman le ha proprio tutte.

Al quotidiano ha poi svelato anche un retroscena del periodo vissuto accanto a Belen Rodriguez, quando i due erano una delle coppie più belle ed ammirate dello spettacolo.

Stefano De Martino, “Volevo dimostrare che c’era dell’altro”: è successo quando stava con Belen

Sebbene in questi anni abbia ampiamente dimostrato il suo grande talento per la tv, De Martino non nega che quando era legato all’ex moglie Belen non è stato semplice scollarsi di dosso l’etichetta di ‘marito di’.

“Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro ed essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”, ha ammesso a Repubblica.

Non vediamo l’ora di gustarci il nuovo programma di Stefano, sarà sicuramente esplosivo!