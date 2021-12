Era il famosissimo ‘Baffo’, cosa fa oggi Roberto Da Crema: chi l’avrebbe mai detto?

Ve lo ricordate il famosissimo ‘Baffo’? In questo articolo vi sveliamo cosa fa oggi Roberto Da Crema, siamo sicuri che nessuno lo saprà

È stato il re delle televendite negli anni Ottanta e Novanta. Era soprannominato ‘Baffo’, ‘Baffo da Crema’ oppure ‘Principe della notte’. Ad un certo punto, però, la sua vita ha avuto una svolta inaspettata, così come la sua carriera. Cosa fa oggi Roberto Da Crema alias Baffo?

Cosa fa oggi Roberto Da Crema

Roberto da Crema negli anni ottanta e novanta è stato tra i pionieri della televendita in Italia, agendo sia come venditore televisivo sia come imprenditore in società con l’amico Maurizio Bianchi. Il suo stile di conduzione era contraddistinto dalla voce alzata in modo spasmodico, dai pugni sbattuti sui tavoli, dalla respirazione asmatica e dal maltrattamento degli oggetti reclamizzati per provarne l’indistruttibilità. Questo lo rese molto popolare in pochi anni. Da semplice venditore porta a porta, infatti, ‘Baffo‘ divenne una personalità televisiva.

Il suo modo di comunicare veniva applicato a qualunque tipo di oggetto: orologi, tute dimagranti, scale snodabili, camicie, giubbini in pelle ecc. Dalla seconda metà degli anni novanta ha cercato in diversi modi di svincolarsi dalla televendita e di entrare nel mondo dello spettacolo. Nel 1995 ha inciso un album di musica dance con quattro tracce. È comparso nel 1996 in un cameo nel film “Chiavi in mano”; mentre nel 1999 usci al cinema un film biografico che lo vede protagonista “Per caso”. Nel 2000, invece, fa alcune apparizioni nella serie TV “Nebbia in Valpadana”.

In seguito diventa inviato di Teo Mammucari all’interno della trasmissione “Libero”, poi concorrente del reality show “La fattoria”, dal quale viene espulso in seguito ad una bestemmia pronunciata in diretta, poi ancora ospite fisso nella trasmissione “Cronache marziane” condotta da Fabio Canino.

Le sue apparizioni televisive sono andate via via diminuendo. Ma cosa fa oggi ‘Baffo’?

Roberto si è trasferito a Lampedusa, dove vive insieme alla moglie Raffaella, e, come spiegato in un’intervista a “Nuovo Tv”, va a pescare in barca tutte le mattine alle 6 e frequenta il mercato, dove gli isolani lo vedono spesso dietro il banco del pesce a vendere i prodotti: “Ogni tanto vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”. I suoi introiti, infatti, derivano da un’azienda di stock e cambio merci situata a Milano e gestita dai figli Morris e Valentina: “Adesso anche io sono un loro dipendente per cui mi danno il mio stipendio”.