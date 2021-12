Federica Calemme è una nuova concorrente del GF Vip, ma chi è? Età, origini, Instagram e fidanzato: cosa sappiamo su di lei?

Il suo ingresso nella casa del GF Vip è stato annunciato qualche ora prima la puntata di Venerdì 17 Dicembre, eppure ha scatenato il web in un vero e proprio batter baleno. Insieme ad Alessandro Basciano ed Eva Grimaldi, anche Federica Calemme è una nuova concorrente del reality. Cosa sappiamo, però, su di lei?

Se anche voi siete rimasti completamente incantati dalla sua bellezza al naturale e il suo senso d’ironia e siete curiosi di sapere chi è esattamente Federica Calemme, siete proprio nel posto giusto. Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto quello che occorre sapere sulla giovanissima ragazza. Sono trascorse pochissime ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, eppure sono davvero tantissime le persone che chiedono di conoscere meglio la giovane ‘da vicino’. E noi, ovviamente, non possiamo fare a meno di accontentarli. A partire dalla sua età e le sue origini fino alla carriera e la sua vita privata, vi riporteremo tutto quello che abbiamo scoperto su di lei. Siete pronti?

Chi è Federica Calemme, nuova ‘vippona’: età, carriera ed origini

Insieme ad Alessandro Basciano ed Eva Grimaldi, anche Federica Calemme è una nuova concorrente del GF Vip. In attesa di scoprire, però, come si evolverà il suo percorso all’interno della casa, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Federica Calemme è nata a Casalnuovo di Napoli nel 1996. Da sempre appassionata di moda e di spettacolo, dopo aver conseguito il diploma, inizia a svolgere la sua professione da modella. Pensate, aveva soltanto 13 anni quando prende parte a questo mondo. A 18 anni, poi, la grande svolta. Partecipa a Miss Italia, infatti, e la sua incredibile bellezza conquista praticamente tutti. Tanto è vero che dopo il concorso di Salsomaggiore terme, la Calemme spicca letteralmente il volo. Protagonista di ‘Ciao Darwin’ e di ‘Stasera tutto è possibile’, Federica raggiunge l’apice del successo con ‘L’eredità’. È proprio nel famoso programma condotto da Flavio Insinna che la giovane veste i panni di Professoressa. Ed ogni sera incanta con le sue domande e balletti.

Ha Instagram ed è fidanzata?

Vi state chiedendo se sia fidanzata? D’altra parte, una bellezza del genere non può assolutamente avere il cuore libero. A quanto pare, invece, sembrerebbe essere proprio così. Da quanto si apprende dal suo Instagram, infatti, sembrerebbe che Federica Calemme sia attualmente single. Troverà l’amore nella casa? Staremo a vedere! Nel frattempo, per non perdervi nessun tipo di aggiornamento su di lei, oltre che seguire la diretta della casa, mettete ‘segui’ al suo canale federica_calemme.

