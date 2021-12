GF Vip, la concorrente dopo la puntata crolla in lacrime e pensa di abbandonare il gioco: “Non so se voglio rimanere”.

Da poche ore è terminata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come sempre i colpi di scena non mancano. Purtroppo, Aldo Montano ha deciso di lasciare la casa. Scelta che ha causato la reazione, soprattutto di Manuel e Gianmaria, che sono scoppiati in lacrime.

Gli altri concorrenti che ancora dovevano fare la loro scelta, hanno deciso di restare e sono Davide, Soleil, Jessica, Manila e Sophie. Nella diretta, ci sono stati nuovi ingressi che hanno sorpreso i presenti. Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano sono entrati nella puntata di venerdì. In particolare, c’è stata una reazione molto movimentata, quando ha fatto il suo ingresso Basciano. Appena terminata la puntata, però, Jessica ha avuto un crollo e ha pensato di abbandonare il gioco.

Gf Vip, Jessica crolla dopo la puntata e vuole abbandonare: “Non so se voglio restare”

E’ stata una puntata inaspettata. Aldo Montano ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e ha deciso di tornare. E’ stata una scelta dura, più volte l’abbiamo visto titubante, ma alla fine, ha preso la sua decisione. Nuovi ingressi hanno animato l’atmosfera.

I nuovi concorrenti sono Alessandro Basciano, Federica Calemme e Eva Grimaldi. Quando è entrato l’ex corteggiatore di Uomini e donne, c’è stata una reazione molto entusiasta da parte, in particolare di Sophie e Soleil, che ci hanno scherzato su. Questa è stata una puntata molto forte, soprattutto per Jessica, che dopo la diretta, ha avuto un momento di sconforto, pensando di poter abbandonare il gioco.

La principessa etiope, quando è entrata in studio, per rivelare la sua decisione di restare o di lasciare, e abbiamo visto, ha scelto di restare, non si è sentita ben voluta e appoggiata dal pubblico in studio: “Quando sono andata in studio non ho sentito questo calore, sto qui a scaldare il letto, sono sincera, tante volte vedo che… Clari era la mia spalla e devo essere sincera, non so se voglio rimanere. Non piaccio”, ha detto Jessica. La concorrente ha pensato di non piacere al pubblico ed è scoppiata in lacrime, ma è stata consolata da Giucas, Miriana e Manila, che hanno cercato di farle capire che non è così.