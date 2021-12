GF Vip, Soleil spopola in total white: la vera ‘chicca’ è nell’acconciatura, avete notato?

In occasione della 28esima puntata del GF Vip, Soleil ha conquistato tutti con un completo super trendy: avete notato l’acconciatura?

Anche in questa nuova fase del programma ed in questo nuovo capitolo che si apre per lei dopo l’uscita a sorpresa di Alex Belli, Soleil è sempre all’altezza di stupire con i suoi look all’ultimo grido.

Dopo averci lasciato a bocca aperta con lo stile animalier, quello rock anni ’60 e tantissimi altri outfit che la incoronano icona glamour di questa edizione, l’italo americana ieri sera ha scelto un completo romantico di colore bianco.

Per la puntata in cui ha dovuto incontrare per un confronto l’ex coinquilino Alex Belli (col quale il dialogo è stato ‘senza esclusione di colpi’), la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha deluso di certo le aspettative del pubblico neanche questa volta. Scopriamo allora tutti i dettagli dell’abito e degli accessori. A proposito, avete notato cosa aveva tra i capelli?

GF Vip, Soleil ancora al ‘top’: completo bianco e acconciatura super fashion

Il carinissimo completo total white indossato dall’influencer è un modello firmato The Archivia: t-shirt a maniche corte con spalline imbottite ed una particolarissima minigonna a vita alta, asimmetrica e decorata con piume sull’orlo. Bellissimi i tacchi a spillo che valorizzano le sue splendide gambe: si tratta di un paio di décolleté nude di NinaLilou incrociati sul collo del piede.

Infine, impossibile non notare lo splendido cerchietto gioiello tra i capelli: è un modello bombato di Marina Fossati, color rosa antico con delle applicazioni di cristallo. Più regina di così, impossibile!

E a voi quale dei tanti look di Soleil è piaciuto di più finora?