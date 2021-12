Gianmaria Antinolfi, notizia choc: è successo a casa sua, lui non sa ancora niente

Notizia choc per Gianmaria Antinolfi: è successo a casa sua e lui non sa ancora niente perchè si trova al Gf Vip

Il percorso di Gianmaria nella casa del Gf Vip potrebbe essere stravolto da un incidente choc avvenuto all’interno della sua abitazione. La notizia è stata riportata nelle ultime ore, ma ovviamente lui non sa ancora niente perchè è rilegato nella casa più spiata d’Italia.

Notizia choc su Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’imprenditore napoletano, noto soprattutto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez, è abbastanza apprezzato dal pubblico. Nelle scorse settimane è riuscito a superare numerose nomination. Nella casa, però, ha trovato una rivale assai temibile: Soleil Sorge. I due pare abbiano avuto un flirt in passato, ma adesso non scorre buon sangue.

Il gieffino, inoltre, sembrerebbe aver perso la testa per Sophie Codegoni. I due hanno intrapreso una conoscenza, ma la loro storia d’amore vive alti e bassi. Al momento non possiamo pronunciarci ancora su di loro. Non sappiamo, infatti, se siano fidanzati o meno. Gianmaria sembra molto preso da Sophie, mentre non si può dire lo stesso per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Una notizia choc, però, potrebbe stravolgere il percorso di Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia durante la puntata di “Casa Chi”.

Sembra che un uomo, probabilmente ubriaco, sia entrato nel garage dove si trova la macchina di Antinolfi e l’abbia distrutta. Non si sa per quale motivo abbia scelto di distruggere la macchina di Gianmaria. L’uomo avrebbe prima rotto una bottiglia sull’auto del ‘vippone’ e poi, non contento, si sarebbe accanito sul veicolo, decidendo di distruggerla definitiviamente.

Parpiglia ha mostrato in diretta le foto della macchina e in effetti essa era in cattive condizioni. Le forze dell’ordine hanno individuato e catturato l’autore degli atti vandalici, cercando di capire se si trattasse di un atto premeditato oppure no. L’uomo si è giustificato dicendo: “No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia”.