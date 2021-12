Isola dei Famosi, spunta l’ipotesi sulla nuova opinionista: potrebbe essere proprio la cantante che tutti amiamo

Dopo la conferma di Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino, spunta il nome della possibile nuova opinionista de L’Isola dei Famosi.

Trattative in corso per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi che, dopo il successo della scorsa edizione vinta da Awed, si prepara ad allestire il proprio cast con nomi sempre più interessanti.

Per ora sappiamo che alla conduzione ritroveremo la bravissima Ilary Blasi e che anche Massimiliano Rosolino è stato riconfermato nel ruolo di inviato. Il gruppo di naufraghi invece non è ancora una certezza e neanche coloro che formeranno la squadra degli opinionisti in studio. Quest’anno dovremo fare a meno sicuramente di Tommaso Zorzi, attualmente impegnato su Discovery, mentre su Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi non si ha nessun tipo di conferma in positivo o in negativo.

E’ stato poi Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di Casa Chi, a spoilerare due possibili nomi di concorrenti oltre a quelli trapelati finora ed una probabile nuova opinionista. Si tratta di un personaggio molto amato.

Isola dei Famosi, ipotesi clamorosa: svelato il nome della probabile nuova opinionista

Come possibili concorrenti, il giornalista ha fatto i nomi dell’ex letterina Alessia Fabiani e dell’ex gieffino Gianmarco Onestini, che sta riscuotendo grande successo in Spagna. In terra iberica, il fratello di Luca Onestini è stato concorrente del reality Supervivientes.

Per quanto riguarda le ipotesi sui nuovi opinionisti, giorni fa è spuntato il nome di Soleil Sorge, attualmente nella casa del GF Vip 6, ma non solo. Parpiglia ha infatti rivelato che ci sarebbero trattative in corso anche con Amanda Lear. Un’eventualità un po’ difficile da concretizzare, però: il giornalista ha spiegato infatti che il cachet richiesto dalla famosa cantante è un po’ troppo alto e per questo motivo la produzione potrebbe decidere di rinunciare alla sua presenza.

A voi piacerebbe Amanda come opinionista de L’Isola? Sicuramente sarebbe un valore aggiunto al programma. Con la sua spontaneità e schiettezza, siamo certi che la bella e simpatica cantante ci offrirebbe uno spettacolo imperdibile!