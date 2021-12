Non tutti lo sanno ma lei è la sorella di un cantante amatissimo: è famoso in tutto il mondo.

Forse, non tutti lo sanno, ma la giovane in questa foto è la sorella di un cantautore molto amato. Vi abbiamo detto che, è famoso in tutto il mondo. Sembrerebbe che i due siano molto uniti, anche se, sul profilo instagram del cantante, non figurano foto insieme, ma sul canale social della donna, sì.

Sembrerebbe che lei sia una scrittrice. Guardando lo scatto, notate qualche somiglianza con qualche famoso cantante? Lui ha fatto parte di un band amata ovunque, ma ad un certo punto, il gruppo ha preso una pausa. Ha così deciso di avviare la carriera da solista. Con il primo album ha raggiunto la top ten di ben 30 paesi e ha raggiunto la vetta nel Regno Unito. Avete capito chi è il fratello della giovane in foto?

E’ la sorella di un cantante amatissimo: notate qualche somiglianza?

La giovane in foto è la sorella di un cantante molto amato, ma è anche un attore. Vi abbiamo già detto che, ha esordito nel mondo della musica, con la sua band, nel 2010. Quando il gruppo ha preso una pausa, ha deciso di avviare la sua carriera da solista.

Carriera che pian piano è esplosa ed oggi è uno degli artisti più amati e apprezzati. Stiamo parlando dei One Direction. L’artista ha esordito con loro, e insieme hanno venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Quando il gruppo ha intrapreso la pausa nel 2016, lui ha avviato la carriera come solista con l’album eponimo, anticipato dal singolo Sign of the Times. Adesso, avrete sicuramente capito. La donna in foto è la sorella dell’amatissimo Harry Styles.

Si chiama Gemma e sembrerebbe essere una scrittrice. Anche lei è molto famosa, in particolare su instagram, ha oltre i 7 milioni di follower. Harry e sua sorella sono molto uniti, anche se, sui social, sono rare le foto in cui appaiono insieme. IL cantante ha 27 anni, mentre sua sorella è più grande, ha circa 31 anni. Voi, guardando la foto, notate qualche somiglianza tra fratello e sorella?