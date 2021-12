Orlando Bloom e il retroscena su Il Signore degli anelli: cos’ha fatto l’attore per interpretare Legolas

C’è un particolare retroscena che riguarda Orlando Bloom e il suo ruolo ne Il Signore degli anelli: scopriamolo insieme.

Orlando Bloom è un attore britannico che abbiamo avuto modo di apprezzare in molti film di successo. Ha iniziato a muovere i primi passi quando era molto giovane. Il debutto arriva nel 1997, in Wild.

Sicuramente ci sono alcuni ruoli che l’hanno reso celebre e che sono rimasti nel cuore dei fan. L’attore ha interpretato William Turner ne La maledizione della prima luna e nei film che vi hanno fatto seguito. Ma il ruolo in assoluto che l’ha portato al successo in tutto il mondo è quello di Legolas. Bloom ha interpretato nella Trilogia de Il Signore degli anelli, l’elfo di Gran Burrone. Il primo capitolo è uscito nel 2001. Ad oggi, sono passati venti anni, ma dimenticare il suo personaggio nella saga è impossibile. A tal proposito, c’è un ‘retroscena’, se così vogliamo chiamarlo, che, forse, in molti hanno ipotizzato, ma che nessuno sa.

Orlando Bloom e il retroscena su il Signore degli anelli: non tutti ne sono a conoscenza

Nel 2001 è uscito nelle sale il primo film della trilogia Il Signore degli anelli. Orlando Bloom, in essa, ha interpretato Legolas, l’elfo di Gran Burrone. E’ un abile arciere che decide si unirsi alla compagnia dell’anello, per aiutare Frodo, a portare a termine la sua missione, distruggere l’anello del potere.

Nel magico mondo della Terra di mezzo ci siamo immersi in posti incantanti e luoghi oscuri, animali e alberi parlanti e in miti leggendari. Ma sapete cos’ha fatto Bloom, per poter vestire al meglio il personaggio di Legolas?

A quanto pare, l’attore ha preso lezioni di tiro con l’arco, di scherma e di equitazione. Ne Il Signore degli anelli, infatti, Legolas è un abile arciere e un grande cavaliere, pronto a sfidare i nemici. Ancora oggi, l’attore non ha dimenticato le lezioni prese e qualche tempo fa, su instagram, si è cimentato nel tiro con l’arco.