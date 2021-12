Vi siete mai chiesti perché Maria de Filippi ha sempre con sé delle caramelle? Svelato questo particolare ‘segreto’!

Maria De Filippi è considerata una delle regine della televisione italiana. Fin dall’inizio della sua carriera ha saputo giostrarsi tra i suoi programmi e i suoi impegni. Il web ha notato un particolare molto interessante: Queen Mary porta sempre con sé delle caramelle mentre è al lavoro, perchè?

Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo è una donna molto amata dai suoi fan, i quali non si fanno sfuggire davvero niente della loro beniamina. Un particolare insolito che la riguarda è che Maria non si separa mai dalle sue caramelle. Le porta sempre con sé e le nasconde nei luoghi più impensabili, perfino nella cartella dove sono scritti i suoi appunti. I fan hanno notato che la De Filippi, quando è in trasmissione, specialmente a C’è Posta per Te, ha sempre una caramella in bocca. Anche se la donna, essendo una professionista, prova a nascondere la caramella, alcuni l’hanno notata. Come mai ha questa abitudine?

Maria De Filippi porta sempre con sé le sue caramelle

Questa particolarità ha portato Maria De Filippi a parlarne apertamente, e ha spiegato il perché di questa particolare “ossessione”. L’ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi, in cui afferma che “sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle. Ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.

Queste particolari caramelle sono sempre le stesse, al limone, ideali per contenere la sete e contenenti stevia, un dolcificante naturale che è privo di calorie. A quanto pare queste caramelle sono un dono di una fan di Maria, che però non ha mai conosciuto di persona. Un’abitudine nata per contenere i cattivi effetti dell’agitazione a cui Maria De Filippi non ha ancora rinunciato. Anche se ora, la conduttrice non ha più di questi problemi, ed è diventata una professionista nota e apprezzata, la sensazione piacevole delle caramelle rimane comunque un toccasana per Maria.

E voi, vi sareste mai aspettati questa particolare abitudine di Maria De Filippi?