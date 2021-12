Svelato il sesso dei due gemelli in arrivo: notizia pazzesca, congratulazioni!

Finalmente è arrivata la notizia, svelato il sesso dei due gemelli in arrivo: una notizia pazzesca, tante congratulazioni ai futuri genitori!

La famosissima coppia aveva da poco annunciato l’arrivo di due nuovi arrivi, dei gemelli. Ora tra la felicità generale dei fratelli, viene svelato il sesso.

La coppia felice più che mai, ha annunciato sui rispettivi profili Instagram il sesso dei gemelli che presto allargheranno ancora di più la famiglia. Attualmente la coppia vive in Inghilterra, insieme ai loro figli, infatti i due sono già genitori di 4 bambini. L’annuncio del sesso è stato davvero dolcissimo e inaspettato. I fratellini hanno fatto scoppiare dei palloncini davanti all’albero di Natale. Questi palloncini contenevano dei coriandoli colorati, che simboleggiano il sesso dei futuri arrivi. Erano veramente felicissimi mentre venivano ripresi dalla loro mamma, e piano piano realizzavano cosa stava accadendo.

Leggi anche L’abbiamo seguita in Harry Potter: oggi l’amata attrice è in dolce attesa, in arrivo due gemelli

Notizia pazzesca: svelato il sesso dei due gemelli

La coppia in questione è quella formata da uno dei più grandi calciatori dell’era moderna. Il portoghese Cristiano Ronaldo e la sua compagna, la bellissima modella Georgina Rodriguez. La coppia ha avuto insieme una figlia, chiamata Alana Martina mentre i restanti 3 Cristiano Jr, Mateo e Eva, sono nati da altre madri. La coppia è veramente molto in sintonia, e a celebrare il loro rapporto arriva anche la gravidanza di due gemellini. La cosa incredibile è che la coppia aspetta sia un maschio che una femmina, una cosa veramente rara.

Leggi anche Cristiano Ronaldo, spiacevolissima disavventura: quello che è successo dopo è incredibile

L’emozionante video postato sia da Georgina che da Ronaldo, mostra i loro bimbi intenti a scoprire che colore si nasconde dentro quei palloncini. Una volta scoppiati, si librano in aria tantissimi coriandoli, sia rosa che celesti. A quel punto i fratellini esplodono di gioia e sono quasi increduli di fronte alla stupenda notizia. La descrizione che accompagna questo tenero video è “dove la vita inizia e l’amore non finisce mai”. La coppia è insieme ormai dal 2016 e ora possono nuovamente festeggiare il futuro arrivo dei loro bimbi. Non vediamo l’ora di scoprire i nomi che daranno ai due nuovi arrivati in casa Ronaldo.

Leggi anche Valore di circa 130.000 euro: l’ultimo dono di Cristiano Ronaldo a Georgina

Tantissime congratulazioni alla coppia di futuri genitori, non vediamo l’ora di vedere come saranno i gemelli.