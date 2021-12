Uomini e Donne, Marion è la nuova corteggiatrice di Matteo: sapete che lavoro fa? Le curiosità sulla nuova protagonista del trono Classico.

State seguendo il percorso sul trono di Matteo Ranieri? L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è tornato a Uomini e Donne, ma stavolta nei panni di tronista. E, in poco tempo, ha già trovato diverse corteggiatrici che non gli sono affatto indifferenti. Tra queste c’è Marion!

Nella puntata in onda ieri, i due hanno raccontato le loro impressioni dopo l’esterna: sembra esserci un gran feeling tra di loro. Sarà proprio lei a rubare il cuore al bel tronista? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamola meglio: sapete che lavoro fa?

Uomini e Donne, che lavoro fa Marion la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri?

Marion è la nuova arrivata nello studio di Uomini e Donne. La giovane, originaria di Monza, è scesa a corteggiare il nuovo tronista Matteo Ranieri. Tra i due sembra esserci già un forte interesse, ma è presto per capire se nascerà un nuovo amore. Cosa sappiamo di Marion?

Al momento non abbiamo ancora trovato il suo Instagram, ma sappiamo che Marion ha 28 anni e che lavora come infermiera, nel reparto di neurologia. La sua dolcezza e semplicità hanno fatto breccia nei telespettatori: sui social una pioggia di complimenti per lei! Per molti, potrebbe essere proprio Marion la ragazza giusta per il tronista. Sarà davvero così?

Ricordiamo che Matteo sta conoscendo anche Martina e Federica, con le quali è uscito diverse volte in esterna. Al momento il tronista non ha espresso preferenze tra le varie pretendenti. Chi la spunterà? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!

Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista

Ebbene si, dopo l’uscita di scena di Andrea Nicole, che ha lasciato il programma con Ciprian, anche Roberta ha fatto la sua scelta. È successo nell’ultima registrazione del programma: non continuate a leggere se non volete spoiler! Anche perché, scoprendo chi è la scelta, scoprirete anche chi è il nuovo tronista. Il corteggiatore non scelto da Roberta è, infatti, salito sul trono: si tratta di Luca Salatino! Roberta ha scelto Samuele, che ha detto si. Felici di questa notizia?