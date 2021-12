Valentina Ferragni, chi e e cosa fa la sorella di Chiara Ferragni: conoscete il suo percorso di studi? Scopriamolo insieme.

Valentina Ferragni è la sorella di Chiara Ferragni, la regina delle influencer e di Francesca. E’ la minore, ha circa 29 anni. Molto attiva su instagram, è seguita da oltre 4 milioni di follower, attenti a tutto quanto pubblica.

Grande appassionata di interior design, ha lavorato e lavora con Levi’s, Pomellato, Guess ed altri importanti brand. Ha creato una propria linea di costumi, Milano Marittima. Negli ultimi tempi è diventa la fondatrice nonché la responsabile del Valentina Ferragni Studio. Si tratta di un’azienda che produce accessori. In particolare, possiamo notare sul sito orecchini, totalmente made in Italy. I dettagli di questi gioielli sono molto belli ed eleganti e il prezzo, non è esorbitante. Prima ancora di intraprendere questa carriera, Valentina ha studiato: sapete in che cosa si è laureata?

Valentina Ferragni, chi è e cosa fa: conoscete il suo percorso di studi?

Nell’ultimo periodo, Valentina Ferragni ha raccontato sui social, tramite il suo canale instagram, di aver subito un’operazione per rimuovere una ‘cisti’. Ha poi raccontato l’esito delle analisi fatte: “Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”, ha spiegato.

Con questo post, l’influencer ha invitato a fare prevenzione, sottolineandone l’importanza. Oggi, Valentina è molto amata e tanto popolare. In questi anni, è riuscita a creare un impero, diventando la fondatrice e la responsabile del Valentina Ferragni Studio, azienda che produce accessori. Ma prima ancora, sapete qual è stato il suo percorso di studi?

La più piccola delle Ferragni ha studiato Linguaggio dei Media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Miano, e si è laureata nel 2015, discutendo una tesi sull’influenza dei social blogger sulla società. Subito dopo, è stata contattata da importanti marchi e oggi è diventata un’imprenditrice.