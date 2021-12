Vera Gemma fa chiarezza: “Non entro al GF Vip”, e spiega le sue ragioni

Vera Gemma fa chiarezza dopo le voci su un suo possibile ingresso al Gf Vip e spiega le sue ragioni.

Abbiamo amato e apprezzato il temperamento di Vera Gemma a L’Isola dei famosi. Ha rappresentato la donna intraprendente, ribelle, forte, pronta a mettersi in gioco. In Honduras ha dimostrato di essere una vera leader e più volte si è scontrata con gli altri naufraghi. Nascondersi non fa per lei.

Ma negli ultimi anni, l’abbiamo seguita anche in un altro reality, a Pechino Express. In coppia prima con Asia Argento, si è trovata a giocare con Gennaro Lillio. Ricordiamo che, Asia, ha subito un infortunio al ginocchio, durante una prova ed è stata costretta ad abbandonare. I sopravvissuti sono andati avanti e ‘sopravvivere’ gli è riuscito alla grande. I migliaia di fan, ricorderanno, sicuramente, i suoi battibecchi con Soleil Sorge, oggi attuale concorrente del Gf Vip, allora concorrente di Pechino insieme a sua madre. Vera non le ha certo mandate a dire, fonte del suo forte carattere. Ma adesso, il punto è un altro.

Nelle ultime settimane, le voci su una possibile sua partecipazione al Grande Fratello Vip non si sono placate. L’attrice ha ribadito più volte che non sarà una concorrente del reality, ma adesso ha voluto fare chiarezza e spazzare via le voci sempre più insistenti. Cosa ci ha detto Vera Gemma.

Leggi anche L’Isola dei Famosi, Awed si riunisce al gruppo: Vera Gemma lo scopre, la reazione

Vera Gemma fa chiarezza: “Non entro al Gf Vip” e spiega le ragioni della sua scelta

Non si placano le voci su una possibile entrata di Vera Gemma come concorrente del Grande Fratello Vip. In molti vorrebbero vedere l’attrice nella casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni ha voluto mettere fine a questo caos mediatico e social, parlando ai suoi follower.

Leggi anche Vera Gemma si racconta: “Ho imparato ad essere forte” e parla del Film ispirato alla sua vita

Attraverso il box delle domande, ha risposto ai suoi fan, che le hanno chiesto del GF Vip. Ha ribadito più volte che non sarà una concorrente. Ma adesso fa chiarezza. Vera ha scelto di non entrare a far parte del reality, in questa presente edizione. L’attrice spiega che è stata una sua decisione non parteciparvi: “Con tutto il rispetto per il programma che seguo e che mi piace molto, io ho bisogno di entrare all’inizio, non mi sarei sentita a mio agio“.

Nelle sue storie instagram aveva detto: “Non mi piace entrare nei reality quando sono già iniziati da tre mesi, ho bisogno di tempo per ambientarmi e tirare fuori la mia complessa personalità”. Non solo, i fan avrebbero voluto vederla nella casa perchè ritengono che il suo carattere possa mettere a freno il comportamento di Soleil, altri invece, hanno visto in lei, una potenziale ‘amica’ dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Ma anche questa volta, ha voluto dire la sua e chiarire : “Siamo molto diverse, non condivido quasi nulla di quello che dice e pensa”, pensiero manifestato anche a Pechino Express.

Vera Gemma vuole così spegnere una volta per tutte le voci: non sarà concorrente del Grande Fratello Vip, almeno non quest’anno.