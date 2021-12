Ricordate quando Alessandra Amoroso ha cantato per la prima volta Immobile ad Amici? Impossibile dimenticare cosa accadde in studio.

L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove ha trionfato tra l’acclamazione del pubblico. Correva l’anno 2009, esattamente nell’ottava edizione del talent show, dove, qui, Alessandra Amoroso ha portato a casa la coppa da Vincitrice.

La sua voce ha fin da subito colpito, forte e maestosa, da far venire i brividi all’ascolto. Un’esperienza che sicuramente resterà nel suo cuore e che le ha dato la possibilità di farsi conoscere. Ancora oggi, a distanza di anni, è solita tornare ed emozionarsi, in quello studio, dove, dal principio, sono passati tanti talenti. Ma ricordate, quando, Alessandra ha cantato la prima volta il suo brano Immobile? Impossibile dimenticare quel momento.

Ricordate quando Alessandra Amoroso ha cantato per la prima volta Immobile ad Amici?

Alessandra Amoroso è oggi una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale. In questi anni, i suoi singoli hanno toccato i primi posti nelle classifiche e molti sono diventati dei veri e propri tormentoni.

Ha sempre colpito il pubblico per il suo talento ma anche per la sua dolcezza e la sua profondità. In tutti i programmi dove è ospite, non riesce a non mostrare l’emozione e la gioia del momento, ma soprattutto l’umiltà, qualità che la contraddistingue. Abbiamo conosciuto la cantante, la prima volta, nel 2009. E’ entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, riuscendo a portare a casa la vittoria. Ricordate, quando, Alessandra ha cantato in studio, davanti al pubblico e ai professori, il brano che è diventato un successo, Immobile?

Impossibile dimenticare quel momento. L’allora allieva del talent lasciò il pubblico senza parole e senza fiato. Tutti i presenti si alzarono in piedi e ci fu una vera e propria ‘standing ovation’. In molti hanno pensato da quell’esatto momento che Alessandra Amoroso, allora allieva, avrebbe potuto vincere l’ottava edizione di Amici e così fu.