Will Smith si racconta senza freni: “all’inizio pensavo fosse una cosa orribile”, il racconto sorprende i fan.

Il famosissimo attore di Hollywood Will Smith si apre e parla del suo rapporto con la moglie. Viene svelato il segreto del duraturo rapporto della coppia.

Will Smith e la moglie, la bellissima attrice Jada Pinkett, sono sposati da ben 24 anni, e insieme hanno avuto i noti figli Jaden e Willow. La coppia di attori si mostra sempre molto unita e felice quando si trovano sul red carpet o in qualche altra occasione. Qual’è il loro segreto? Sicuramente un grande affetto e rispetto reciproco, ma non solo. A quanto pare c’è qualcosa di più che rende il loro matrimonio così duraturo. Smith in un’intervista per GQ si racconta senza filtri e parla anche del suo particolare rapporto con la moglie. “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione” afferma l’attore.

Will Smith si racconta nel suo rapporto con la moglie

L’attore già in passato aveva fatto qualche affermazione sul rapporto con Jada Pinkett che aveva stupito i fan, e ora torna a parlarne a cuore aperto. L’affascinante attore rivela che con la moglie ha un rapporto aperto, ed entrambi rifiutano la monogamia. Tuttavia il rapporto deve essere caratterizzato dalla massima sincerità e rispetto. “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”.

Smith ha raccontato di essersi fatto aiutare da un mental coach per riuscire a stare bene con questa condizione, sdoganando ciò che la società tradizionale impone. “All’inizio pensavo fosse una cosa orribile avere di questi pensieri, poi ho ripulito la mia mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Giusto pensare che Halle fosse attraente. Non mi rendeva una persona cattiva pensare che Halle fosse bellissima, anche se sono sposato”. I coniugi Smith avrebbero trovato il segreto per restare se stessi ma stare insieme serenamente. A sostenere il loro rapporto aperto arriva anche la figlia Willow, la quale crede fermamente nel poliamore. “La monogamia è superata e ti costringe al tradimento. È meglio essere onesti e avere relazioni aperte con più persone” aveva spiegato.

E voi sapevate del rapporto aperto tra Will Smith e la moglie Jada Pinkett?