L’amatissimo ex di Amici si è sposato: “Il giorno più bello della mia vita”, nozze da sogno per una delle coppie più amate.

Il grande giorno è arrivato. “Il giorno più bello della mia vita”, come lo ha definito la neo sposa. Si, perché ieri, sabato 18 dicembre, si è celebrato il matrimonio tra una delle coppie più amate ed unite degli ultimi anni. Lui è un amatissimo ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, lei una famosa attrice: da qualche ora sono marito e moglie!

Sui social tantissimi i video e le immagini della giornata, dall’elegante cerimonia in chiese ai festeggiamenti, durante i quali la sposa ha detto addio all’abito lungo, sfoggiando un mini dress più sbarazzino. Chi sono questi meravigliosi sposi? Vi raccontiamo tutto!

LEGGI ANCHE —–>Si sono sposati, ma le loro famiglie non c’erano: svelato il motivo, tutta la verità

Amici di Maria De Filippi, l’ex concorrente del talent si è sposato: immagini da favola

“Per mille anni”. Poche parole ma ricche di significato, quelle scelte dal cantante per l’ultimo video postato su Instagram. Un video in cui tiene per mano sua moglie! L’amatissimo concorrente di Amici di Maria De Filippi ha sposato la sua dolce metà, alla quale aveva fatto la proposta ad ottobre del 2020. Finalmente il grande giorno è arrivato, di chi stiamo parlando?

Di Briga ed Arianna Montefiori! Il rapper, protagonista di Amici 15, è innamoratissimo della sua Arianna, che ha conosciuto due anni fa ad una cena grazie a Diana Del Bufalo, sua grande amica, conosciuta sul set di Che Dio Ci Aiuti. Da quel momento non si sono più separati e da ieri, finalmente, sono marito e moglie.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, la richiesta speciale di Francesca Cipriani per una delle sue coinquiline: c’entrano le sue nozze

LEGGI ANCHE —->Si sono sposati! L’amatissima attrice è convolata a nozze: gioia immensa

Tante le immagini del giorno speciale, immortalate dagli invitati. Non vi resta che spulciare i profili Instagram dei festeggiati per vederle. Noi non possiamo che augurare ai neo sposi Briga e Arianna tutta la felicità del mondo. Tanti Auguri!