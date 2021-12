Amici 21, quello che accade lascia senza parole: gli allievi non se l’aspettavano

Amici 21, una puntata da non perdere, quello che accade lascia senza parole: gli allievi non se l’aspettavano.

A breve avremo modo di seguire una nuova puntata di Amici 21. Questa viene registrata qualche giorno prima, e per questo, grazie al pubblico presente sappiamo in anticipo cosa succede. Anche questa volta, ci sarà la gara tra i cantanti della scuola, a tema natalizio.

A stilare la classifica è stato Fedez, che ha messo al primo posto Alex, mentre all’ultimo posto Rea. Il cantante si è esibito con il brano Meglio del cinema, dedicato alla moglie Chiara Ferragni e si è cimentato anche in un balletto con i ballerini della scuola, Dario, Carola e Cristiano. Ma nel corso della puntata, l’ultima prima di Natale, è accaduto per loro qualcosa del tutto inaspettato.

Amici 21, sorpresa in studio: gli allievi non se l’aspettavano

Fra poche ore andrà in onda una nuova puntata di Amici 21 e anche questa volta i colpi di scena non mancheranno. Tanti gli ospiti in studio, Alessandra Amoroso, Fedez, il duo Pio e Amedeo, Deddy e Briga. Anche in questa puntata, ci sarà una gara tra i cantanti, a tema natalizio.

A stilare la classifica Fedez. Ma il cantante sorprenderà il pubblico, con un balletto fatto insieme ai ballerini e canterà il brano Meglio del cinema. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè in vista del Natale i ragazzi riceveranno qualcosa del tutto inaspettato.

In studio è stato posizionato un albero, con un regalo per ognuno degli allievi, ovvero un video messaggio da parte della famiglia. Alcuni, riceveranno anche dei doni. Sicuramente, questo gesto, sarà tanto apprezzato da ballerini e cantanti che non vedono da vicino i propri familiari da mesi. Anche in questa puntata ci saranno delle sfide, in particolare per Cristiano, allievo della maestra Alessandra Celentano. Il ballerino è stato mandato in sfida sia dalla maestra Veronica Peparini sia da Raimondo Todaro, ma è riuscito a portare a casa la vittoria entrambe le volte.

A quanto pare, la puntata di oggi, di domenica 19 dicembre, sarà ricca di copi di scena: non perdetevela!