Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 19 Dicembre: ospiti fenomenali, appuntamento da non perdere!

Pensavate che con la puntata di ieri di Verissimo Silvia Toffanin avesse fatto un ultimo colpo prima delle feste natalizie? Vi sbagliate di grosso! Tra qualche ora, infatti, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione della Domenica pomeriggio. E, come al solito, gli ospiti scelti di quest’oggi sono davvero fenomenali.

A partire dalle ore 16:50 di Domenica 19 Dicembre, dopo il classico ed ultimo appuntamento di quest’anno con Amici, Silvia Toffanin sarà come al soluto in collegamento dallo studio televisivo di Cologno Monzese. E permetterà ai suoi incredibili ospiti di alternarsi e di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. Si, sappiamo benissimo cosa state pensando in questo momento! Chi saranno i personaggi che saranno ospiti in questa puntata? Ebbene. Così come in tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche per questo la Toffanin ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed ha organizzato una puntata davvero ad hoc per tutto il suo amatissimo pubblico. Siete pronti a saperne di più? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Verissimo del 19 Dicembre, le anticipazioni: ospiti incredibili, eccoli tutti

Così come quella di qualche ora fa, anche la puntata di quest’oggi Domenica 19 Dicembre di Verissimo sarà letteralmente imperdibile. Ricco di ospiti e di emozioni impressionanti, sembrerebbe che questo sia l’ultimo appuntamento del 2021. Silvia Toffanin, poi, ritornerà nel 2022 con un’annata da ricordare.

Prima di poterla salutare e di poterle augurare buone feste, la padrona di casa sarà al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Siete pronti a scoprire tutte le anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente:

Luisa Ranieri: ha da poco compiuto gli anni ed è per questo motivo che la splendida attrice napoletana sarà nello studio di Verissimo per raccontarsi tra esordi, carriera e vita privata;

ha da poco compiuto gli anni ed è per questo motivo che la splendida attrice napoletana sarà nello studio di Verissimo per raccontarsi tra esordi, carriera e vita privata; Pio e Amedeo: non potevano mancare loro per questo appuntamento pre-natalizio. A distanza di qualche settimana dalla loro ospitata ad Amici e a ‘Uà’ con Claudio Baglioni, il duo comico pugliese presenterà il nuovo film che uscirà in tutte le sale cinematografiche dal 1 Gennaio;

non potevano mancare loro per questo appuntamento pre-natalizio. A distanza di qualche settimana dalla loro ospitata ad Amici e a ‘Uà’ con Claudio Baglioni, il duo comico pugliese presenterà il nuovo film che uscirà in tutte le sale cinematografiche dal 1 Gennaio; Marcell Jacobs e Nicole Daza: la coppia parlerà del momento magico che stanno vivendo. A quando le nozze?

la coppia parlerà del momento magico che stanno vivendo. A quando le nozze? Delia Duran ed Alex Belli: infine, una coppia molto discussa di questi ultimi giorni. Dopo la sua avventura nella casa del GF Vip, l’attore racconterà la sua esperienza. La modella venezuelana sarà riuscito a perdonarlo? Staremo vedere!

Insomma, come al solito, sarà un appuntamento che non potete assolutamente perdervi. Siete d’accordo?