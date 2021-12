Ashley e Jay hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi, ma tutti si chiedono cosa sia successo dopo: brutta notizia, nessuno l’avrebbe detto.

Avete mai seguito una puntata di 90 giorni per innamorarsi? Andato in onda per la prima volta nel 2014, il docu reality ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dalla prima puntata. Anche perché, diciamoci la verità, fino a quel momento, non avevamo mai avuto la possibilità di vedere un programma così nuovo.

Sfruttando un permesso da fidanzati, sei stranieri decidono di partecipare al programma, di raggiungere gli Stati Uniti e di conoscere dei veri e propri sconosciuti. Avranno 90 giorni di tempo, prima che il visto scada, per decidere cosa fare della propria vita: se sposarsi oppure no! Tra i protagonisti che abbiamo conosciuto nel corso di queste stagioni, il pubblico si è particolarmente affezionato alla storia di Ashley e Jay. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero diverse le persone che si chiedono che fine abbiano fatto. E se, soprattutto, sono ancora una coppia. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, non l’avreste mai detto.

Cos’è successo ad Ashley e Jay dopo 90 giorni per innamorarsi?

Ashley e Jay, quindi, sono stati due protagonisti del programma 90 giorni per innamorarsi. Entrambi giovanissimi, hanno deciso di mettere alla prova i propri sentimenti. E di provare questo esperimento. Come è andata a finire? Beh, lo sappiamo tutti: si sono sposati! A distanza di anni dalle loro nozze, però, cosa sappiamo su di loro? In particolare, ad oggi, sono ancora una coppia?

Sono davvero tantissime le persone che si chiedono se Ashley e Jay siano ancora una coppia. Ed è proprio a loro che dedichiamo queste nostre parole. A distanza di anni dalle loro nozze, la coppia ha deciso di separarsi per sempre. Seppure innamorati ed affiatati, i due giovanissimi piccioncini si sono detti ‘addio’. Ad oggi, infatti, i due sono distanti. E, soprattutto, sono riusciti a rifarsi una vita. Ashley, infatti, sui social si mostra felice ed innamorati di un giovane ragazzo che definisce ‘la mia persona’. Ed anche Jay, sul suo canale Instagram, sembrerebbe essere spensierato accanto ad un’altra donna.

Vi piacevano come coppia?