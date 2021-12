Un mese da non dimenticare per il famoso attore: è diventato papà bis all’età di 50 anni, la notizia fa impazzire tutti di gioia.

Una data che il famoso attore non dimenticherà: 18 Dicembre 2021. A distanza di ben due anni dalla sua primogenita, l’amato interprete italiano è diventato papà bis all’età di 50 anni.

Leggi anche –> GF Vip, “Benvenuto piccolo Cesare”: è diventato papà per la seconda volta, gioia immensa

Sta per concludersi un nuovo anno. E questo per il famoso attore sarà un anno davvero da incorniciare. Non soltanto perché ha preso parte a diverse fiction di successo, che gli hanno dato la possibilità di farsi amare e conoscere ancora di più dal pubblico italiano, ma anche perché è diventato papà per la seconda volta. Alcune ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’amato attore ha annunciato al suo pubblico questa fantastica notizia a sorpresa. “Lea”, ha scritto a corredo di questa foto che ritrae la manina della neo-arrivata. Un annuncio davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha scatenato immediatamente la reazione dei suoi sostenitori.

È diventato papà bis a 50 anni, gioia immensa per l’attore: benvenuta Lea!

Quest’anno si conclude davvero in bellezza per il famoso attore italiano: è nata sua figlia Lea! Dopo essere convolato a nozze con la sua attuale moglie nel 2017 ed essere diventato papà per la prima volta nel 2019, l’amatissimo interprete ha da qualche ora accolto una nuova vita tra le sue braccia. È nata Lea!

Leggi anche –> È diventato papà: la notizia coglie tutti di sorpresa, benvenuta!

A diffondere la notizia, come dicevamo poco fa, è stato proprio il diretto interessato su Instagram. Con un dolcissimo scatto, l’attore ha condiviso col suo amatissimo pubblico una notizia davvero sensazionale. E, in un vero e proprio batter baleno, li ha fatto esplodere di gioia. Stiamo parlando proprio di lui: Fortunato Cerlino. Recentemente sul piccolo schermo con ‘Fino all’ultimo battito’, dove ha vestito i panni del boss, l’attore napoletano vanta di una carriera davvero impressionante. A partire da Gomorra fino a La porta Rossa, il buon Cerlino è un volto amatissimo. È proprio per questo motivo che la notizia della nascita della sua secondogenita è stata accolta in modo più che positivo.

Sono davvero tantissimi gli auguri giunti a corredo dello scatto della piccola Lea. Ad essi, ovviamente, arrivano anche i nostri! Benvenuta!