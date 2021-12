Dopo Vite al limite il cambiamento clamoroso: è riuscita a pesare 116 kg e sui social si è mostrata così, ma avete visto com’era prima?

È uno dei chirurghi più amati della televisione, il dottor Nowzaradan. Protagonista indiscusso, insieme a tutti i suoi pazienti e la sua ‘crew’, del programma Vite al Limite, il chirurgo iraniano è stato l’artefice di tantissime trasformazioni choc. Questa di cui vi parleremo tra qualche istante, ne è l’esempio lampante!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di una delle pazienti del dottor Nowzaradan che ha preso parte alla seconda edizione di Vite al Limite. Entrata in clinica con un peso piuttosto eccessivo e una storia alle spalle particolare, la quarantaseienne di Chicago è riuscita a portare a termine un percorso davvero memorabile. Terminato l’anno di ‘cura’ e spenti i riflettori, la dolce paziente è riuscita a pesare ben 116 kg. Certo, il peso era ancora decisamente consistente, è vero, ma quello di partenza, vi assicuriamo, lo era ancora di più. Ad oggi, da quanto mostrato sui social, sembrerebbe che la donna sia riuscita a dimagrire ancora di più. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima?

Vite al Limite, dopo il programma pesava 116 kg: prima era incredibile, eccola qui

Grazie a Vite al Limite e al percorso impostole dal dottor Nowzaradan, quindi, la quarantaseienne di Chicago è riuscita a pesare ben 116 kg. Un traguardo piuttosto importante, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sottolinea quanto la sua voglia di ritornare in forma e di riappropriarsi della sua vita era davvero immensa.

Oggi Olivia, seppure non sia molto attiva sul suo canale Facebook ufficiale, vanta di una ritrovata forma. E in questa foto riproposta in alto, risalente al 2016, fa chiaramente intendere che, una volta spenti i riflettori, non si è mai fermata nel raggiungere il suo obiettivo. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccola durante il programma:

Insomma, la trasformazione messa in atto da Olivia Cruz, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua seconda stagione, è davvero impressionante. Siete d’accordo con noi?