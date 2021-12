Si è fidanzata con il famoso calciatore: finalmente è uscita allo scoperto e arriva la prima foto di coppia, che carini!

La nota influencer dopo la sua ultima rottura con l’ex fidanzato, è tornata a sorridere tra le braccia di un noto calciatore. Avete capito di chi si tratta?

Questo nuovo amore è stato rivelato dalla diretta interessata tramite il suo profilo social. Ha ricondiviso una storia nella sera del 17 dicembre, che la vede abbracciata alla nuova fiamma. Sembrerebbe che i due si frequentino da questa estate, ma non avevano mai confermato o smentito questa presunta relazione. La voce circolava da tempo e i due avevano dato solo qualche piccolo indizio, come il commento di lui sotto una foto dell’influencer napoletana, il quale ha scritto: “Non riesco a stare senza di te”, lasciando poco spazio a fraintendimenti. E finalmente sono usciti allo scoperto pubblicando un dolcissimo scatto insieme.

Si è fidanzata con il famoso calciatore: arriva la prima foto di coppia

Dopo la rottura con l’ex Nicolò Zaniolo, la ventitreenne originaria di Napoli, rivela la nuova relazione con un’altro calciatore. Si tratta dell’influencer Chiara Nasti e del suo nuovo fidanzato Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio ma originario di Cesena. Già si vociferava da tempo di una loro frequentazione, infatti i due erano stati beccati più volte insieme, sia a Gardaland questa estate, sia in vacanza a Ibiza con alcuni amici.

Ora la conferma è ufficiale e Chiara Nasti condivide sul suo Instagram da quasi 2 milioni di seguaci, una foto in bianco e nero, mentre bacia e abbraccia il suo nuovo amore. Un’ulteriore conferma arriva anche dall’ultimo post pubblicato dalla Nasti, dove si vede la coppia sorridente. Sembrerebbe anche che Chiara Nasti, con la passione dei tatuaggi da sempre, abbia fatto una piccola dedica al fidanzato tatuandosi la lettera M, iniziale di Mattia, sul polso. Archiviata quindi la storia con l’ex Nicolò Zaniolo, dovuta probabilmente a un riavvicinamento di quest’ultimo con l’ex, Sara Scaperotta. La Nasti in passato ha avuto altre celebri frequentazioni, come con il manager Emanuele Borriello e il rapper Emis Killa.

Tante congratulazioni alla neo coppia, siamo curiosi di vedere come andrà la loro storia d’amore.