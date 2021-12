Eleonora Abbagnato, spunta una foto del passato: sono trascorsi 27 anni da allora, resterete a bocca aperta!

La bellissima Eleonora Abbagnato sorprende pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto di moltissimi anni fa. Era già stupenda allora, ma vederla vi lascerà a bocca aperta.

Eleonora Abbagnato è una delle ballerine più celebri e talentuose del nostro paese. Ha raggiunto la fama internazionale e successi lavorativi molto importanti. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Esordisce fin da piccola e la sua passione per la danza non l’ha mai abbandonata. Anche ora, a 43 anni portati benissimo, la ballerina si esibisce in spettacoli teatrali, balletti e anche la televisione. Il suo profilo Instagram, che conta 116 mila follower, è pieno di amore per la danza. La Abbagnato pubblica foto di sé mentre danza, di altri suoi colleghi e a volte, piccoli scorci della sua vita privata. Spunta anche una foto di 27 anni fa che lascia tutti a bocca aperta.

Eleonora Abbagnato: spunta una foto del passato

L’elegante ballerina ama ricordare anche i tempi più lontani, in cui si esibiva nei palchi più prestigiosi d’Europa, ed era solo una giovane ragazza. Eleonora Abbagnato sorprende il pubblico postano una sua vecchia foto risalente al 1994, dove si vede una giovanissima Eleonora in posa e sorridente, con un costume di scena da ballo. La cosa veramente incredibile è che sembra non essere passato un giorno!

In questa foto aveva 23 anni e la ballerina è cambiata davvero pochissimo. Il suo segreto di bellezza sarà sicuramente il costante esercizio fisico e dedizione che mette nel suo lavoro. La foto è accompagnata dalla descrizione “École de danse de Opera de Paris. Si riparte per l’ultimo traguardo, dopo tanti anni e tanti sacrifici”. Un tuffo nel passato per la ballerina, che non ha dimenticato il suo amore per Parigi e per tutto quello che gli ha donato a livello professionale e artistico. La Abbagnato ha avuto soddisfazioni anche per quanto riguarda la sua vita privata, infatti ha avuto due figli Julia e Gabriel, con il marito ed ex calciatore Federico Balzaretti.

Avete visto questo incredibile scatto di Eleonora Abbagnato? Non è cambiata affatto.