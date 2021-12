In molti se la ricordano tra i banchi della scuola di Amici, ma sapete cosa fa oggi? Ha scelto proprio questa strada: incredibile.

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, abbiamo conosciuto tantissimi talenti. E ci siamo affezionati a ciascuno di loro. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si ricordano della protagonista di questo nostro articolo. E che si chiedono come sia cambiata la sua vita dopo il talent.

Leggi anche –> Ha partecipato come ballerino ad Amici 5: incredibile svolta di carriera ed immagine in questi quindici anni!

Se siete proprio curiosi di sapere di chi stiamo parlando, dovete fare un salto nel passato insieme a noi. È esattamente la quinta edizione di Amici, quella vinta dal giovane ballerino Andrea, quando la cantante si presenta sul palco della scuola di Maria De Filippi. Ed incanta tutti con la sua voce. Il suo percorso, purtroppo, non è andato a buon fine. Trascorsi alcuni mesi tra i banchi insieme agli altri talenti, la cantante non è riuscita nemmeno ad arrivare alla fase finale del programma. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere cosa fa? Com’è cambiata la sua vita? Ebbene: resterete stupiti quando lo scoprirete.

Leggi anche –> Amici 21, Cosmary ha già fatto i casting qualche anno fa e c’era anche la Celentano: cos’è successo allora, non lo immaginerete

Era nella scuola di Amici nel corso della quinta stagione, ma cosa fa oggi?

Il suo talento nel corso della quinta stagione di Amici non è assolutamente passato inosservato. È proprio per questo motivo che sono davvero diverse le persone che si chiedono cosa faccia oggi e come sia cambiata la sua vita dopo l’esperienza tra i banchi di scuola. Procediamo con ordine. La protagonista di questo articolo di oggi è proprio lei: Tania Tuccinardi.

Leggi anche –> Nel 2001 l’abbiamo conosciuta nella prima edizione di Amici: la trasformazione lascia a bocca aperta

Entrata a far parte della scuola di Amici nel corso della quinta stagione, la giovane cantante di Fondi è riuscita a conquistare tutto il pubblico italiano per il suo incredibile talento. Ad oggi, però, cosa fa? Appurato che il suo percorso non è andato a buon fine, com’è cambiata la sua vita dopo il talent? Ebbene: ne resterete davvero sorpresi, ma Tania continua a coltivare la sua passione per la musica. Ed è diventata la protagonista indiscussa di tantissimi musical. A partire da Romeo e Giulietta fino a Notre Dame de Paris, dove interpreta il ruolo di Esmeralda, la giovane Tuccinardi ha intrapreso proprio questa carriera artistica.

Avete già ammirato la sua bravura in questi musical?