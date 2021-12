Fedez, chi è e cosa fa nella vita sua mamma che vediamo anche in ‘The Ferragnez’; i dettagli della vita privata del rapper.

Avete già visto la serie The Ferragnez? Se siete fan di Chiara Ferragni e Fedez non potete perdervi questo meraviglioso viaggio, che vi mostrerà i lati più nascosti della famiglia più amata e seguita del momento. Una serie in cui appariranno tutti i componenti delle famiglie di Chiara e Federico: avete mai visto la mamma del rapper?

Si chiama Annamaria, ma per tutti è “Tatiana”: anche nella serie viene chiamata così. Se siete curiosi di vedere e conoscere meglio la mamma del mitico Fedez siete nel posto giusto!

Fedez, avete mai visto la mamma? Appare anche nella serie The Ferragnez

Lui lo conosciamo benissimo, come conosciamo la meravigliosa famiglia che ha costruito con la regina delle influencer Chiara Ferragni. Ma avete mai visto la sua mamma? SI chiama Annamaria Berrinzaghi, ma è soprannominata da amici e parenti Tatiana. Anche su Instagram, il suo profilo ha il seguente nick “tatiana_family”. Lì condivide tantissimi scatti della sua famiglia e dei suoi amati nipotini, Leone e Vittoria.

Annamaria è una mamma manager, che sin dagli inizi gestisce la carriera di Fedez, dai primi contratti alle prime collaborazioni con le case discografiche: da lei ha ereditato il forte dell’impegno e la voglia di fare. Il rapper è nato dal matrimonio tra Annamaria e Franco Lucia, per anni orafo e successivamente magazziniere.

Eccoli insieme in una “rara foto di famiglia”, come ha scritto Tatiana nella didascalia dello scatto condiviso su Instagram:

E voi, avevate mai visto i genitori di Fedez? Della splendida famiglia fa parte anche l’amatissima nonna Luciana, detta Ciana, sempre presente con loro e super legata ai nipotini: anche lei è tra le star di The Ferragnez!