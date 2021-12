Forse non tutti sanno chi è e che lavoro fa la fidanzata di Salvatore Esposito, Genny in Gomorra

Di lui sono ben noti il talento e la dedizione al lavoro di attore, ma pochi sanno chi è la fidanzata di Salvatore Esposito, star di Gomorra.

Conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Genny Savastano nella serie Gomorra, Salvatore Esposito è ormai un attore affermato nonostante la giovane età.

Figlio di un barbiere, è nato a Napoli il 2 febbraio 1986 ed è cresciuto a Mugnano in una realtà complicata ma a cui è riuscito a sfuggire grazie alla passione per la recitazione. Importantissimo è stato il sostegno della famiglia nel realizzare questo sogno: “Quando dissi che volevo fare l’attore, mamma e papà non si limitarono a dirmi “bene, fai quel che vuoi”. No, ci sedemmo e cominciammo a pensare a come fare“, ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera.

Se la sua carriera ha decisamente spiccato il volo, neanche dal punto di vista privato si può dire che le cose gli vadano male. Sebbene sia molto riservato su questo aspetto, Salvatore Esposito ha una fidanzata e forse pochi sanno chi è.

Salvatore Esposito, come si sono conosciuti con la fidanzata: il retroscena

Ebbene, sì: la star di Gomorra ha una dolce metà da tempo. Lei si chiama Paola Rossi ed è laureata in Giurisprudenza. Ha inoltre un Master in Entertainment Law.

I due sono insieme ormai dal 2014: Paola contattò l’attore sui social dopo aver visto il trailer di Gomorra. In quel frangente si trovava in Spagna dove viveva per fare l’Erasmus, ma Salvatore la raggiunse lì preso da un vero e proprio colpo di fulmine!

In un’intervista a Vanity Fair, l’attore ha raccontato che Paola inizialmente pensava che fosse sposato per le foto che lo ritraggono insieme alla sorella.

Vi piacciono come coppia? A noi sì, moltissimo!