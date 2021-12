Francesco Renga è amatissimo, ma sapete che titolo di studio ha? Questo ‘retroscena’ lo immaginano davvero in pochissimi.

È uno dei principali protagonisti della Domenica sera, Francesco Renga. Nuovamente tra la giuria di All Together Now in compagnia di Anna Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone, l’amatissimo cantante continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano per il suo fascino, ma anche per l’immensa obiettività nel dare i giudici.

Nato ad Udine il 12 Giugno del 1968, Francesco Renga compie il suo debutto sulla scena musicale nel 1984 con il suo gruppo dell’epoca. È proprio in quest’occasione che, però, incontra un’altra band con la quale inizia un sodalizio artistico che dura per circa 13 anni. Nel 2000, poi, compie il suo esordio da solista. E da lì la sua carriera non si è mai più fermata. Con all’attivo ben 14 album pubblicati, il buon Renga è tra le voci più amate ed apprezzate della musica italiana. La sua passione per questo ambito artistico, come dicevamo, è iniziata sin da piccolino, ma cos’è successo al suo percorso scolastico? In particolare, Francesco Renga che titolo di studio ha? Seppure sia amatissimo, siamo certi che non tutti ne sono a conoscenza. Scopriamo i dettagli.

Che titolo di studio ha Francesca Renga? Non tutti lo sanno

Tralasciando la carriera musicale e da cantante di Francesco Renga, che è nota a tutti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Appurato che la passione per la musica l’ha avuta sin da piccolo, cosa sappiamo sul suo titolo di studio? Che diploma ha e, soprattutto, il cantante ha mai conseguito una laurea? Ci pensiamo noi a dirvi tutto!

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Francesco Renga abbia conseguito il diploma scientifico. Ma non solo. Spinto dal padre a prendere parte al concorso per entrare a far parte della Guardia di Finanza, il cantante riesce a superare le selezioni, ma preferisci non entrarvi per iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio. Molto presto, però, il buon Francesco abbandona questo indirizzo universitario per frequentare a Milano l’Istituto di Design. Anche questo percorso scolastico, però, non va a buon fine. Dopo un po’ di tempo, infatti, Renga decide di abbandonare questi studi per proseguire quelli di musica.

Ve lo sareste mai immginato?