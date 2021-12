Gerry Scotti, cosa faceva ancor prima della radio: incredibile, il suo primo vero lavoro

Conosciamo tutti il suo talento e la sua bravura in tv, ma Gerry Scotti non è stato sempre un conduttore: sapete cosa faceva prima?

In quasi quarant’anni di carriera, Gerry Scotti ha dimostrato di essere uno dei volti televisivi più amati dal pubblico: dopo gli inizi in radio negli anni ’80 grazie a Claudio Cecchetto che lo volle a Radio Deejay, da quando è approdato sul piccolo schermo si è conquistato di diritto un posto nell’Olimpo dei migliori presentatori.

Tantissimi gli show da lui condotti nel corso di tre decenni: inizialmente più orientato verso programmi musicali, si è poi aperto a quiz, varietà e talent arrivando perfino a recitare in sit-com o film.

Eppure, quasi nessuno sa cosa faceva davvero quando si è affacciato al mondo del lavoro per la prima volta. Si tratta di una parentesi che risale a ben prima della radio. Lo ha svelato in una recente intervista ai microfoni di Verissimo.

Gerry Scotti, cosa faceva prima del successo: successe ancor prima di lavorare in radio

Nonostante sembri nato per stare davanti alla telecamera e tenere compagnia al suo affezionatissimo pubblico, nessuno immagina che prima del successo il caro Gerry lavorò come ‘young copyrighter’ in un’agenzia: il suo compito era scrivere testi per campagne pubblicitarie.

Come ha raccontato lui stesso a Silvia Toffanin, proprio in quel periodo il responsabile dell’agenzia stava per mandarlo negli Stati Uniti dove avrebbe frequentato un corso di regia televisiva. La telefonata di Cecchetto però cambiò il corso della sua vita.

Prima di ciò, aveva frequentato la facoltà di Giurisprudenza che poi abbandonò a pochi esami dalla laurea per dedicarsi al mondo dello spettacolo, con grande delusione iniziale dei suoi genitori che lo avrebbero voluto avvocato.

E voi avreste mai immaginato Gerry svolgere un altro lavoro lontano dalla tv? Noi no!