Gf Vip, Alessandro Basciano fa il suo ingresso nella casa: avete visto la reazione di Sophie e Soleil?

Venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Purtroppo, Aldo Montano ha deciso di lasciare il gioco. Decisione che, ha scaturito la reazione di Manuel e Gianmaria. I due concorrenti sono scoppiati in lacrime, avendo legato moltissimo con Montano.

La puntata, però, si è aperta con il ritorno di Alex Belli. L’attore ha avuto un confronto con Soleil, dopo la sua uscita. Confronto che, non sembra aver portato ad un punto di incontro e tra i due, sembra, al momento, regnare la distanza, non solo fisica. Ma a rallegrare gli animi, ci sono stati i nuovi ingressi. Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano sono i nuovi concorrenti. Quando è entrato l’ex corteggiatore di Uomini e donne, c’è stato un certo entusiasmo: avete visto come hanno reagito Soleil e Sophie?

Leggi anche Gf Vip, dopo la puntata vuole abbandonare: “Non so se voglio restare” e crolla in lacrime

Gf Vip, la reazione di Sophie e Soleil all’ingresso di Alessandro Basciano: cosa hanno detto

La puntata del Gf Vip, di venerdì 17 dicembre, si è aperta con il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore, lunedì, è stato squalificato dal gioco. Sua moglie, Delia Duran, era entrata in casa con l’intenzione di chiudere con lui. Alex si è avvicinato alla donna, durante la discussione e l’ha abbracciata. Per non aver rispettato le norme anticovid è stato espulso.

Subito dopo, abbiamo scoperto, man mano, chi dei presenti ha deciso di restare e chi di voler abbandonare. Aldo Montano ha definitivamente lasciato la casa del Gf Vip e questa scelta ha lasciato nel dispiacere Gianmaria e Manuel. Ma a rallegrare l’atmosfera in casa ci sono stati i nuovi ingressi, quello di Eva Grimaldi, di Federica Calemme e di Alessandro Basciano. Quando c’è stato l’ingresso di Basciano avete visto la reazione di Soleil e Sophie?

Le due concorrenti sono apparse molto entusiaste. L’ex corteggiatore è entrato con un bouquet di rose e tutte hanno gradito il gesto. In confessionale, prima ancora di accoglierlo, Sophie e Soleil parlando con Alfonso, non hanno potuto nascondere i sorrisi divertiti. Soleil ha detto che Basciano è il tipo della Codegoni. Cosa succederà in questi giorni? Ne vedremo sicuramente delle belle.