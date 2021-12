Gf Vip, Soleil manda via in modo brusco Gianmaria e Davide: “Questa è la mia stanza”

Gf Vip, Soleil manda via Gianmaria e Davide in modo brusco: “Questa è la mia stazna”.

Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori, che non si perdono una puntata. Gli ascolti alti hanno portato al prolungamento del reality, che come ormai sappiamo, si concluderà il 14 marzo. Per questo, i concorrenti, allo scadere del 13 dicembre, hanno avuto la possibilità di decidere se restare in casa o abbandonare il gioco.

Soltanto Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno lasciato la casa del Gf Vip. In queste ultime due puntate, i colpi di scena sono stati molti. Alex Belli è stato espulso. Durante il confronto con sua moglie, avvenuto lunedì, l’attore ha abbracciato la donna. Per non aver rispettato le norme anticovid è stato squalificato. La reazione di Soleil è stata immediata, ha portato fuori la valigia dell’uomo e si è scagliata contro di lui, accusandolo di aver finto. In questi giorni, gli animi in casa sono apparsi ancora tesi. Soleil entrando in camera sua, dove dormiva con Alex e Davide, ha trovato quest’ultimo parlare con Gianmaria e ha avuto una reazione inaspettata.

Gf Vip, Soleil caccia via Gianmaria e Davide: “Questa è la mia stanza”

Lunedì il Grande Fratello Vip ci ha letteralmente spiazzato. Alex Belli, dopo il bacio passionale con Soleil, nel pomeriggio, ha avuto un confronto con sua moglie. La donna era entrata con l’intenzione di chiudere. L’attore, però, non ha rispettato le norme anticovid e si è avvicinata a lei.

Questa scelta ha portato alla sua espulsione. Soleil ha così avuto una reazione improvvisa, ha preso la valigia di Belli e l’ha portata fuori. Dopo la puntata, l’ex corteggiatrice ha avuto alcuni momenti di sconforto e l’assenza dell’attore si è fatta sentire. Qualche giorno fa, però, entrando in camera sua, ha avuto una reazione che al web non è piaciuta. Ha cacciato in malo modo Davide e Gianmaria, intenti a chiacchierare.

“Mille posti in casa, veramente… Get the f**k off. Ti prego Davide e Gianmaria.. nel rispetto che è anche la mia stanza”, ha detto Soleil, invitandoli in modo brusco ad andare via dalla camera. Davide ha cercato di spiegare che stavano parlando in modo tranquillo, ma non è valso a nulla e Gianmaria ha detto: “Andiamo da un’altra parte che solo la voce mi dà fastidio..”, e così sono usciti, accompagnati dalla stessa Soleil.