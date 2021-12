GF Vip, “Sono stufa di essere felice per gli altri”: amaro sfogo in giardino

Confessione nel giardino del GF Vip: dopo gli avvenimenti di questi giorni, la concorrente riflette sulla sua vita negli ultimi anni.

Momento di riflessioni per una delle protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip: gli ultimi accadimenti nella casa l’hanno spinta a riflettere su se stessa e sulla sua vita.

In nessun programma le differenze di temperamento e carattere emergono in modo lampante quanto in un reality. Chi è più riservato, timido e meno predisposto a stare al centro dell’attenzione spesso si sente un pesce fuor d’acqua e non è raro che attiri le critiche dei telespettatori.

Ogni edizione del Grande Fratello, sia nella sua versione Vip che Nip, ha sempre avuto concorrenti più ‘accentratori’ ed altri che hanno vissuto la loro esperienza in maniera più defilata.

Proprio in questi ultimi giorni, una delle concorrenti attualmente nella casa sta vivendo un disagio al riguardo: confessa di sentirsi inutile e poco amata dal pubblico e di non essere riuscita a trovare una sua ‘dimensione’ nel gioco.

GF Vip, : “Mi ritrovo da sola”, confessione a cuore aperto in giardino

Dopo l’ultima puntata andata in onda venerdì sera, Jessica Selassié è scoppiata in lacrime: la ventisettenne ha lamentato di non aver sentito il calore del pubblico in studio quando ha annunciato di voler restare nella casa fino a marzo.

In queste ore, mentre si trovavano in giardino, Soleil ha chiesto alla principessa come si sentisse dopo la crisi di sabato notte e Jessica ha raccontato di stare un po’ meglio, ma ha anche ammesso: “Devo un po’ lavorare su di me, sono contenta per tutti quelli che si sono messi insieme però poi mi guardo e dico ‘Sono stufa di essere felice per gli altri’, capito? Bellissimo tutto, sono sempre stata una che faceva un po’ il Cupido della situazione…poi dopo un po’ dico ‘Io mi ritrovo da sola’, adesso più che mai voglio stare con qualcuno perché dopo 5 anni che stai da sola, dopo un po’ vorresti condividere qualcosa con qualcuno e sono proprio stufa di dover essere sempre felice per gli altri, qui l’ho capito. Devo sicuramente essere un po’ più leggera”.

Soleil le ha consigliato di approfittare del percorso del Grande Fratello per guardarsi dentro, voi cosa pensate di Jessica come concorrente?