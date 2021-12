Grandissima protagonista del Grande Fratello 13, oggi è lontana dalla tv: eccola sette anni dopo, non ci crederete

Era il 2014 e lei riuscì a restare nella casa del Grande Fratello 13 dall’inizio alla fine: come appare oggi l’ex protagonista del reality?

La tredicesima edizione del Grande Fratello fu una delle ultime nella versione Nip: iniziò con particolare difficoltà perché, come molti ricorderanno, a dicembre del 2013 la casa fu incendiata. La prima puntata sarebbe infatti dovuta andare in onda il 23 gennaio 2014, ma questo spiacevole incidente ritardò la partenza.

Fu proprio in seguito al grave episodio che la casa fu modificata rispetto alle edizioni precedenti: meno lusso e più semplicità come nelle prime edizioni. Inoltre, dopo tre edizioni lunghissime, si tornò al vecchio format con durata di tre mesi e solo 17 concorrenti.

Fu la penultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata prima da Manuela Arcuri e da Cesare Cunaccia e poi da Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Il vincitore fu Mirco Petrilli, il simpatico contadino che si innamorò della bellissima Modestina.

Tra i protagonisti assoluti di quell’avventura, ci fu sicuramente Angela Viviani, allora 28enne. Da anni non compare più in tv, scopriamo com’è diventata!

Ricordate Angela Viviani del Grande Fratello 13? Ecco come appare a 35 anni

Al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Angela era disoccupata e decisa ad affrontare quell’esperienza per prendersi “una rivincita”. La qualità più spiccata che mostrò durante il suo percorso fu il carattere forte e deciso che la rese molto amata dal pubblico.

Al Grande Fratello 13 visse un’emozionante storia con il coinquilino Fabio Pellegrino, durata anche dopo il reality che però non ebbe un finale felice. Alla trasmissione radiofonica Non succederà più, Angela raccontò al riguardo: “Abbiamo attraversato un periodo bello, ma abbiamo attraversato anche le nostre crisi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che ci vogliamo un bene dell’anima: probabilmente per Fabio, come ho sempre detto, mi butterei ancora nel fuoco, ma non c’è il sentimento d’amore che la gente sperava“.

Oggi la Viviani continua ad essere molto seguita dai fan e, incredibile ma vero, non è affatto cambiata in questi sette anni: la sua forma fisica è eccellente, complimenti!