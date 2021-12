Lui è J-Ax ed è un volto amatissimo della televisione, ma avete mai visto sua moglie Elaina? È bellissima: insieme sono splendidi.

È proprio lui uno dei volti più amati della televisione e della musica italiana, J-Ax. Attualmente ad All Together Now in qualità di giudice insieme ad Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone, l’amatissimo rapper decanta di un successo davvero impressionante.

Voce di tantissimi singoli di successo, Alessandro Aleotti – questo è il suo vero nome – compie il suo debutto, insieme alla band dell’epoca, nel 1992. Da quel momento, il rapper cavalca l’onda del successo. Una volta detto ‘addio’ agli Articoli 31, J-Ax intraprende la carriera da solista. E registra, singolo dopo singoli, dei successi davvero impressionanti. Ad oggi, infatti, è amatissimo. Ed ogni sua canzone riesce a conquistare le vette di ciascuna classifica musicale. Cosa sappiamo, però, su di lui? Appurato che il suo successo è davvero impressionante, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo ‘intimo’? Ad esempio, voi avete mai visto sua moglie? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di coppia. Lei si chiama Elaina. E vi assicuriamo è davvero bellissima. Ecco gli scatti di coppia!

Avete mai visto la moglie di J-Ax? È splendida

Non tutti lo sanno, ma la moglie di J-Ax è davvero bellissima! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di coppia. E, vi assicuriamo, insieme sono davvero fantastici! Cosa sappiamo, però, su di lei?

La moglie di J-Ax si chiama Elaina. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere un’ex modella. Nata in Florida, la bella Cooker arriva in Italia. Ed inizia a calcare le migliori passerelle nazionali. Molto presto, però, la donna si allontana da questo mondo per dedicarsi alla sua passione: la fotografia. Ad oggi, infatti, Elaina è una famosa ed apprezzata ritrattista e fotografa. Il primo incontro tra J-Ax ed Elaina sarebbe avvenuto in un momento piuttosto difficile della vita del rapper. E sono convolati a nozze, poi, nel 2007. Dieci anni dopo il loro ‘si’, infine, sono diventati genitori.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?