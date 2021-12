L’indiscrezione lascia tutti di stucco:Il 21 Dicembre sarà la loro ultima puntata, clamoroso colpo di scena.

Sembrerebbe proprio che dovremo dirgli addio. Il loro contratto con Mediaset è giunto al termine e il 21 dicembre andrà in onda l’ultima puntata in cui li vedremo.

La loro carriera in vari programmi di Italia 1 ha garantito loro un successo incredibile. La loro allegria e simpatia, insieme al loro modo di fare satira, ha scandito il successo di varie trasmissioni. Ma a quanto pare la loro avventura nel programma Le Iene è giunto al termine. Secondo quanto riportato da TvBlog, non rivedremo il prossimo anno nel programma anche lo storico conduttore Nicola Savino, che sarà impegnato con il nuovo progetto di Back to School. L’incertezza che aleggiava intorno alla nuova trasmissione era tanta, ma sembrerebbe che il programma andrà in onda a partire dal 4 gennaio.

Clamoroso: sarà la loro ultima puntata!

Il contratto con l’azienda milanese è giunto al termine, dopo il rinnovo di un anno e mezzo avvenuto lo scorso autunno. Stiamo parlando del noto trio comico della Gialappa’s Band, formato da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Ci hanno fatto divertire con le loro battute e la loro sintonia, ma ora dovremo dire addio alla loro presenza alle Iene. La loro collaborazione inizia nel lontano 1985, e da quel momento il fortunato trio comico non si è più separato. Inizia così la stagione dei loro lavori in molteplici trasmissioni, a partire dalla cronaca calcistica, da programmi di infotaiment, fino ad arrivare anche ai reality, tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei famosi.

La caratteristica principale del trio è l’espressione “Mai dire..” accompagnata dal programma di cui si stavano occupando. Non è ancora chiaro se la Gialappa’s Band ha all’orizzonte nuovi progetti lavorativi, ma quel che è certo è che per adesso non ci saranno future collaborazioni con Mediaset. Il loro grande talento li porterà sicuramente verso nuove opportunità. In tutto la Gialappa’s Band ha partecipato a più di 50 programmi, i quali spesso, erano a casa Mediaset. Siamo curiosi di scoprire chi prenderà il posto di Nicola Savino alle Iene e soprattutto quali altri progetti il trio comico ha in sebo per noi.

Noi ci auguriamo di rivedere presto all’opera la Gialappa’s Band, e goderci un pò di sano divertimento.