Protagonista de La clinica della pelle, Chloe ha raccontato il suo tremendo incubo e la sua voglia di ritornare a vivere una vita normale: cos’è successo.

Quando è entrata a far parte de La clinica della pelle, Chloe era davvero giovanissima, eppure la sua malattia la perseguitava già da diverso tempo. E le faceva vivere una vita davvero tremendo. Dopo qualche mese la sua partecipazione al programma, la ragazza sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo compagno. Nonostante l’euforia e la gioia del momento, però, Chloe non poteva fare a meno di pensare alla sua malattia. E di quanto questa, se non fosse guarita, avrebbe potuto condizionarla in quel giorno importante.

Quella di Chloe è una storia piuttosto particolare. Completamente audiolesa per via di una meningite che l’ha colpita quando aveva soltanto 10 anni, la giovane ha raccontato di avere, da circa 10 mesi, una malattia delle pelle che la faceva sentire spesso e volentieri a disagio. “Ho paura di doverci convivere”, ha detto alle telecamere del programma. Spiegando, inoltre, di essersi rivolta già precedentemente a diversi medici, ma di non essere riuscita a trovare la cura adatta. Insomma, la dottoressa Craythorne è la sua ultima spiaggia. Sarà riuscita a trovare una soluzione?

La clinica della pelle, Chloe è infelice per via della sua malattia: cos’è successo

Giunta nello studio della dottoressa Craythorne, Chloe non ha esitato a raccontare l’inizio della sua malattia nei minimi dettagli. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il tutto sia scoppiato qualche mese prima della sua partecipazione. Quando, improvvisamente, la giovane ha visto comparire sul suo viso un bozzo piuttosto duro contenente del liquido. Da quel momento, è iniziato il suo incubo! Chloe, infatti, ha raccontato di avere anche tentato di far scoppiare il bozzo, ma di aver fatto fuoriuscire solo del sangue.

Ad oggi, Chloe non riesce a vedere più il suo viso deturpato dalla malattia. Ed è proprio per questo motivo che ha chiesto aiuto alla dottoressa Craythorne. I segni che Chloe aveva sul volto non era altro che dovuti all’acne nodulo cistica. Si tratta di una forma molto grave di acne, che provoca cicatrici piuttosto profonde. Si formano, infatti, delle grandi cavità nel profondo della pelle ricolme di liquido che vengono, a loro volta, riempite dall’infiammazione.

La cura che la dottoressa Cratyhorne ha detto a Chloe è durata per circa 10 mesi. Eppure, i risultati si sono iniziati a vedere sin da subito.