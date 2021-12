Luisa Ranieri protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: ci avete mai fatto caso?

Luisa Ranieri è stata protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: l’avete notato?

Attrice e conduttrice televisiva italiana, Luisa Ranieri è nata a Napoli nel 1973. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2001, vestendo il ruolo da protagonista nel film Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Impossibile dimenticarla nel primo episodio della campagna pubblicitaria ‘Nestea’, con il tormentone ‘Anto, fa caldo’, che ha avuto un successo incredibile.

Da allora, da quando ha messo piede nel mondo dello spettacolo, è riuscita ad affermarsi grazie al suo talento ed oggi è diventata una delle attrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Dal 2005 è legata sentimentalmente all’attore Luca Zingaretti, con il quale si è sposata nel 2012 e dal quale ha avuto due figlie nate nel 2011 e nel 2015. Forse, non tutti sono a conoscenza del fatto che, Luisa Ranieri è stata protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: ci avete mai fatto caso?

Luisa Ranieri protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci insieme all’artista: l’avete visto?

Luisa Ranieri è un’attrice di grande talento e una conduttrice televisiva. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla e di apprezzare il suo talento in numerosi film e serie tv. E’ arrivata sul grande schermo nel film diretto da Leonardo Pieraccioni, Il principe e il pirata, dove ha interpretato la protagonista, nel 2001.

Popolare è lo spot pubblicitario della ‘Nestea‘, in cui appare l’attrice e commenta ‘Anto, fa Caldo’, diventato ormai un tormentone. Dal 2021, la Ranieri è diventata l’interprete principale della fiction Rai che ha riscontrato fin da subito un incredibile successo Le indagini di Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. In questi anni, abbiamo avuto il piacere di vedere l’attrice in molti film e serie tv. Sapete che è stata anche la protagonista del video musicale di Biagio Antonacci? Era il 2007 e la conduttrice è apparsa insieme all’artista.

Ecco uno scatto ripreso da una scena del videoclip del brano tanto amato: avete capito di quale stiamo parlando? Luisa Ranieri è stata la protagonista di Sognami, singolo di successo di Antonacci, ci avete mai fatto caso? Da allora sono passati più di 10 anni. L’attrice è sempre stata bellissima!