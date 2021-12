Marco D’Amore, in pochi ci avranno fatto caso: Ciro di Gomorra così è irriconoscibile

Marco D’amore, in pochi ci avranno fatto caso: Ciro di Gomorra in questo scatto è irriconoscibile.

Marco D’Amore è oggi uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Caserta il 12 giugno del 1981, è divenuto famoso grazie all’interpretazione di Ciro Di Marzio in Gomorra – la serie. Ma la sua carriera è iniziata nel 2000, quando è entrato nella compagnia di Toni Servillo, con il quale ha collaborato a lungo. Spicca sicuramente Una vita tranquilla, una delle pellicole di maggior successo realizzate insieme al grande attore.

Con Gomorra ha ottenuto una popolarità incredibile. Dopo cinque stagioni, però, la serie si è definitivamente conclusa, proprio nelle ultime ore. L’ultimo episodio della quinta stagione è stato trasmesso su Sky il 16 dicembre 2021. Una data che, non sarà di certo dimenticata dai migliaia e migliaia di fan, e dagli stessi attori protagonisti, Marco D’amore e Salvatore Esposito. I due sono molto amici e sui social, negli ultimi giorni, si sono divertiti a scherzare. Esposito, ritenendo ‘vinta’ la guerra social con D’Amore, ha pubblicato un ultimo post, in cui ha reso nota una foto del suo compagno d’avventura. Ma vedere lo scatto vi spiazzerà, perchè è irriconoscibile.

Leggi anche Salvatore Esposito, cosa faceva prima di diventare attore: non tutti sanno di questo ‘retroscena’

Marco D’Amore, lo scatto non passa inosservato: Ciro di Gomorra così è irriconoscibile

Gomorra è una serie che ha avuto un successo planetario. Nata nel 2014 e ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, si è conclusa poche ore fa. La quinta stagione trasmessa su Sky ha avuto la sua fine il 16 dicembre, con l’ultimo episodio.

Leggi anche Coi capelli lunghi e qualche chilo in più: Marco D’Amore di Gomorra è praticamente irriconoscibile

Gli attori protagonisti, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che hanno interpretato rispettivamente, Ciro di Marzio l’immortale e Genny Savastano, sono oggi molto amici. A loro piace scherzare e sui social, negli ultimi giorni, si sono divertiti a rendere note alcune foto particolari, per ‘deridere’ l’altro. Esposito, ha pubblicato uno scatto, come ultimo post, di D’amore, in cui vediamo l’attore irriconoscibile.

Avete visto lo scatto? L’avreste riconosciuto così? Marco D’Amore è totalmente diverso. Nella foto appare con capelli molto folti. Tra le mani ha una cesta di verdure. Salvatore, per scherzare ha scritto a corredo del post: “Con questo ultimo post dichiaro finita la guerra social con Marco D’Amore…”. Ovviamente, si tratta di uno scherzo fra i due attori che ha fatto tanto ridere i follower.