Finito in ospedale lo chef de La prova del cuoco Natale Giunta, che a Palermo è rimasto vittima di un incidente in monopattino.

“Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”: è il bilancio dei danni subiti da Natale Giunta, ex volto de La prova del cuoco. Lo chef siciliano, che abbiamo visto anche in altre trasmissioni Rai come Detto Fatto e I Soliti Ignoti, si trovava in monopattino quando, a causa delle buche presenti sulle strade della città, ha fatto una brutta caduta.

Come riporta l’Ansa, una buca si trovava “attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane”. L’incidente è costato a Giunta una corsa urgente in ospedale dove è stato operato, come racconta lui stesso in un post pubblicato in queste ore su Instagram.

“Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, scrive lo chef nella didascalia alla foto che lo ritrae col volto bendato a seguito dell’intervento.

Natale Giunta, brutto incidente a causa di una buca per strada

Al momento della caduta, Natale si trovava in monopattino in piazza Don Sturzo, a pochi metri dal centro di Palermo. Non ha visto in tempo la buca ed è cascato per terra facendosi parecchio male al viso: le lesioni al naso lo hanno fatto sanguinare ed è stato subito portato in ospedale da coloro che lo hanno soccorso.

Nel post social, lo chef non ha mancato di ringraziare il personale medico: “Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato.

Grazie Salvo Mularo per avermi sedato”.

Tantissimo il sostegno ricevuto dall’ex volto de La prova del cuoco anche sui social dove è molto seguito.