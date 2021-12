Tradimento shock a Beautiful: passano la notte insieme, a scoprire tutto è Brooke; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

I tradimenti, in Beautiful, sono all’ordine del giorno. E spesso la protagonista è proprio lei, Brooke Logan, una donna che ha sempre vissuto a pieno i suoi sentimenti. Stavolta, però, Brooke si trova dall’altra parte! Si, perché la Logan sarà colei che scoprirà il tradimento shock di due importanti personaggi della soap!

Una scoperta che lascerà senza parole la Logan, che si troverà davanti a un bivio: rivelare tutto o mantenere il segreto? Brooke avrebbe più di un motivo per spifferare tutto… Scopriamo i dettagli di questa anticipazione succulenta.

LEGGI ANCHE ——>Beautiful, anticipazioni americane: deve subire una delicata operazione, terribile colpo di scena

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke scopre il tradimento tra due protagonisti, rivelerà tutto?

Appassionati di Beautiful tenetevi forte! Ben presto due personaggi inaspettati si lasceranno andare ad una storia di grande passione! Tutto bellissimo, se non fosse che entrambi sono impegnati con altre persone. Si tratta, quindi, di doppio tradimento… che non resterà segreto a lungo. A scoprirlo sarò per prima Paris, la sorella di Zoe, da poco arrivata nelle puntate italiane. Ma il colpo di scena è che anche Brooke scoprirà tutto, proprio quando ascolterà una conversazione tra Paris e la donna protagonista del tradimento: quest’ultima prega Paris di tenere la bocca chiusa. Farà lo stesso Brooke? Difficile da dire, anche perché la donna in questione è la sua nemica Quinn!

Brooke scoprirà la relazione tra Quinn e l’avvocato Carter: anche quest’ultimo è legato a Zoe Buckingam. I due si ritrovano coinvolti in una storia passionale, di cui sembrano non riuscire a fare più a meno. Brooke ha così la possibilità di vendicarsi di Quinn per tutto quello che la Fuller ha architettato con Shauna ai suoi danni. Come? Rivelando tutto ad Eric. Andrà così e sarà proprio Brooke ad aprire gli occhi allo stilista?

LEGGI ANCHE —–>Anche a Beautiful arriva il Natale: avete visto gli addobbi a casa di Steffy? Meravigliosi

Possiamo solo dirvi che ci saranno tantissimi colpi di scena! Non perdete le prossime puntate della soap e se volete anticipazioni americane in anteprima continuate a seguirci.